La star de « The Office », Jenna Fischer, révèle un diagnostic de cancer du sein « agressif » – National

L’actrice Jenna Fischer a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein triple positif en décembre dernier et qu’elle vivait « sans cancer » après le traitement.

Mardi après-midi, Fischer a écrit sur Instagram qu’elle avait subi une tumorectomie pour enlever une tumeur, ainsi qu’une chimiothérapie et une radiothérapie pour traiter son cancer du sein « agressif ».

Cancer du sein triple positif est connu comme un cancer à récepteurs hormonaux positifs. Cela signifie que la croissance tumorale est favorisée par des hormones telles que les œstrogènes, la progestérone et une protéine appelée HER2, qui sont toutes naturellement présentes dans le corps.

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Fischer, 50 ans, a déclaré qu’elle avait choisi de divulguer son diagnostic maintenant pour « implorer » les autres de passer leur mammographie annuelle. Elle espérait également que sa révélation serait une « source de soutien » pour toute personne actuellement sous traitement contre le cancer du sein.

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, la star de la sitcom a inclus une photo d’elle avec une coupe de cheveux « lutin inégale », « l’air heureuse et en bonne santé ».

Fischer a déclaré qu’elle avait subi une mammographie de routine en octobre 2023 qui avait donné des résultats peu concluants en raison de la densité du tissu mammaire.

Les seins denses exposent les personnes à un risque accru de cancer du sein et rendent la maladie plus difficile à détecter avec une mammographie standard. Les seins sont composés de graisse, de glandes et de tissu fibreux, mais si le sein d’une personne est composé de 50 % ou plus de glandes et de tissu fibreux, il est considéré comme dense. Il n’est pas possible de savoir si vos seins sont denses simplement par leur apparence, leur toucher, leur taille ou leur fermeté.

Au moment de sa mammographie, Fischer a partagé une photo sur Instagram rappelant aux femmes de planifier leurs propres examens.

« Je dois m’occuper de ces sacs de temps, mesdames », a-t-elle écrit, un clin d’œil aux propres conseils de Michael Scott dans Le bureau.

Fischer a déclaré que son médecin avait ordonné une échographie mammaire, au cours de laquelle son équipe médicale avait découvert quelque chose d’anormal dans son sein gauche.

Elle a ensuite subi une biopsie. Le 1er décembre 2023, Fischer a déclaré avoir appris son diagnostic de cancer du sein triple positif de stade 1. Après sa tumorectomie, elle a déclaré avoir effectué 12 cycles de chimiothérapie hebdomadaire, puis trois semaines de radiothérapie.

Fischer a déclaré qu’elle avait caché son diagnostic en portant des perruques et des « chapeaux avec des cheveux » afin que le public ne soit pas au courant de sa perte de cheveux. Donnant des conseils à ses abonnés, Fischer a écrit : « Vous pouvez également demander à votre médecin de calculer votre score d’évaluation du risque de cancer du sein et d’effectuer tous les examens supplémentaires requis. Je suis sérieux, appelle ton médecin maintenant.

« Ma tumeur était si petite qu’elle ne pouvait pas être palpée lors d’un examen physique », a-t-elle poursuivi. « Si j’avais attendu six mois de plus, les choses auraient pu être bien pires. Cela aurait pu se propager.

Fischer a déclaré que le diagnostic de cancer avait immédiatement changé sa vie, une expérience familière à tant de personnes ayant eu la maladie.

« Tout dépend des rendez-vous chez le médecin, des résultats des tests, des traitements et de la récupération après les traitements », a-t-elle écrit. « Soudain, tout dans votre vie tourne autour d’une seule chose : lutter contre le cancer. »

Fischer a remercié ses médecins, infirmières, soignants et proches pour leur soutien.

Elle a dit que ses enfants, âgés de 10 et 13 ans, étaient « formidables » et que son diagnostic de cancer était un « voyage » qu’ils avaient entrepris en famille.

L’acteur a spécifiquement partagé son amour pour Angela Kinsey, qui jouait Angela Martin dans Le Bureau, parce qu’elle « m’a protégé et a défendu mes intérêts ».

Ensemble, les anciennes co-stars dirigent un podcast intitulé Dames de bureauoù ils revoient la sitcom faux documentaire à succès et racontent les coulisses du tournage.

«Pendant longtemps, elle a été la seule personne dans mon espace de travail à le savoir», a déclaré Fischer à propos de Kinsey. « Quand j’ai perdu mes cheveux, elle portait des chapeaux lors de nos réunions de travail pour que je ne sois pas le seul. Quand j’avais besoin d’une pause, nous en prenions une.

En clôturant son message, Fischer a déclaré que son mari Lee lui avait demandé si elle voulait faire quelque chose pour célébrer après ses derniers traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.

« J’ai dit que je voulais simplement sonner une cloche, avec les enfants, dans notre jardin, avec tout le monde jetant des confettis », a-t-elle écrit. « Alors, nous l’avons fait. »

Jenna Fischer a célébré l’absence de cancer en sonnant une cloche lors d’une fête dans la cour avec son mari, Lee, et leurs deux enfants.

Instagram @msjennafischer



Fischer a déclaré qu’elle avait depuis subi un nouveau test de dépistage du cancer et qu’elle ne présentait aucun signe de maladie.

«Je continuerai à être traitée et surveillée pour m’aider à rester ainsi», a-t-elle déclaré.

Selon la Société canadienne du cancer, les femmes et les personnes trans, non binaires et de genre divers âgées de 40 à 74 ans devraient avoir un mammographie tous les deux ans.

« Toutes les provinces ou territoires n’offrent pas de mammographies par le biais de leur programme organisé ou par auto-référence pour les personnes dans la quarantaine », a écrit l’organisation. « Nous militons pour garantir que les femmes et les personnes trans, non binaires et de genre divers présentant un risque moyen aient un accès équitable et rapide au dépistage du cancer du sein, peu importe où elles vivent. »

Ainsi, si vous devez passer une mammographie et que vous n’avez pas encore pris rendez-vous avec votre médecin, Fischer vous a demandé de considérer sa propre annonce comme « votre coup de pied dans les fesses pour y parvenir ».

« Croyez-en à Pam et à ses Pam Pams. Michael avait raison », a plaisanté Fischer dans une autre référence à Le Bureau. « Faites-les vérifier, mesdames. Et sachez que si vous recevez un diagnostic de cancer du sein, il y a un village qui attend pour prendre soin de vous.

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les Canadiennes, à l’exception du cancer de la peau autre que le mélanome. Au Canada, on s’attend à ce qu’une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie, et une personne sur 34 en mourra.





