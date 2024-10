La star de « The Office » Jenna Fischer diagnostiquée avec un cancer du sein

Jenna Fischer partage la nouvelle de son diagnostic de cancer du sein.

La star de « The Office », 50 ans, a fait une révélation sur elle Instagram le 8 octobre, écrivant qu’octobre étant le mois de la sensibilisation au cancer du sein, elle souhaitait partager son histoire.

«Je n’aurais jamais pensé faire une annonce comme celle-ci, mais nous y sommes. En décembre dernier, on m’a diagnostiqué un cancer du sein triple positif de stade 1. Après avoir subi une opération chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie, je n’ai plus de cancer », a-t-elle écrit dans sa légende. « Je voulais une photo de moi dans mon lutin inégal, l’air heureux et en bonne santé pour accompagner cette nouvelle. »

Fischer a ajouté dans sa légende que les diapositives de sa publication Instagram contenaient plus d’informations sur son parcours contre le cancer du sein.

Elle a déclaré que l’année dernière, elle avait subi une mammographie de routine et avait encouragé les autres à faire de même. Puis les médecins ont découvert « quelque chose dans mon sein gauche », se souvient-elle.

Elle a noté que son type de cancer du sein est agressif mais répond au traitement. Le stade 1 signifie que le cancer ne s’est pas encore propagé aux ganglions lymphatiques ou au reste du corps. Elle a subi une tumorectomie pour enlever la tumeur en janvier, suivie de 12 cycles de chimiothérapie et de trois semaines de radiothérapie. Elle n’a plus de cancer mais continue de recevoir des perfusions de médicaments.

« Je suis heureuse de dire que je me sens bien », a-t-elle écrit.

Fischer, mère de deux enfants de 10 et 13 ans, a déclaré qu’avant de décider de partager son diagnostic, elle portait des perruques après avoir perdu ses cheveux pendant la chimiothérapie.

« Je fais cette annonce pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis prêt à abandonner les perruques. Deuxièmement, pour vous implorer de passer vos mammographies annuelles », a-t-elle écrit.

« Je suis sérieuse, appelle ton médecin tout de suite », a-t-elle poursuivi. « Ma tumeur était si petite qu’on ne pouvait pas la sentir lors d’un examen physique. Si j’avais attendu six mois de plus, les choses auraient pu être bien pires. Elle aurait pu se propager. »

« Voir des femmes publier des photos de leurs rendez-vous pour une mammographie sur Instagram m’a poussé à créer la mienne (pour laquelle j’étais en retard). Je suis tellement contente de l’avoir fait. Considérez cela comme votre coup de pied dans les fesses pour y parvenir. »

« Je partage également l’espoir que ce sera une source de soutien pour toute femme qui traverse cette épreuve en ce moment. Comme le sait toute personne ayant reçu un diagnostic de cancer, votre vie change immédiatement. »

L’acteur a remercié son « incroyable village », de l’équipe médicale qui l’a aidée aux survivants du cancer avec lesquels elle a été en contact, ainsi qu’à ses amis et à sa famille, y compris sa meilleure amie et collègue star de « The Office » Angela Kinsey.

Elle a également mentionné son mari Lee Kirk, qui « a été à mes côtés pendant tout cela ». Après sa dernière chimiothérapie et radiothérapie, il lui a demandé comment elle voulait célébrer. Elle a répondu qu’elle voulait « sonner une cloche, avec les enfants, dans notre jardin, avec tout le monde jetant des confettis ».

La dernière photo de son diaporama est de ce moment précis.

Qu’est-ce que le cancer du sein triple positif ?

Le cancer du sein triple positif survient lorsque les cellules cancéreuses contiennent des niveaux plus élevés de protéine HER2, ainsi que des récepteurs des hormones œstrogène et progestérone, selon Cancer du sein.org. Cela signifie que lorsque les œstrogènes, la progestérone ou les protéines HER2 se lient aux cellules cancéreuses, celles-ci se développent plus rapidement.

En conséquence, ces types de cancers sont considérés comme agressifs, mais ils répondent mieux au traitement que les cancers du sein triple négatifs, qui ont tendance à avoir un pronostic plus sombre.

Le traitement du cancer du sein triple positif implique généralement une intervention chirurgicale, telle qu’une mastectomie ou une tumorectomie, une radiothérapie, une chimiothérapie, des médicaments ciblant la protéine HER2 et une hormonothérapie.