La star de « The Office » Creed Bratton parle de son nouvel album solo « Tao Pop »

Le jeune musicien a brandi sa première guitare électrique neuve et a regardé son public. Puis il a déchiré un accord de mi.

« Cela m’a frappé ici, dans mon viscéral et a vibré à travers moi et c’était tout », se souvient Creed Bratton de ce jour fatidique il y a près de 70 ans.

Mieux connu pour avoir joué un personnage portant son nom dans « The Office », Bratton, 81 ans, a passé sa vie à faire de la musique, faisant irruption sur la scène en tant que membre des Grass Roots dans les années 1960 ; cette semaine, il sort son 10e album solo, « Tao Pop », qui ajoute des inflexions jazz et d’astucieuses touches de syncope à son auteur-compositeur-interprète et fondation rock.

« Je me considère comme une rock star parce que j’ai des disques d’or », dit Bratton, pince-sans-rire. « Et ils ne peuvent pas me l’enlever. »

Bratton, qui est généralement aussi affable, réfléchi et bavard que son alter ego de la télévision ne l’était pas, est né à Los Angeles. Il a grandi dans une famille de musiciens, il se souvient avoir vu le groupe de ses grands-parents, les Happy Timers, jouer à Long Beach et même mettre le groupe (avec Grandma à la batterie et Gramps à la guitare sur l’une de ses pochettes d’album).

« Jusqu’à ce que j’aille à l’école, je pensais littéralement que tout le monde savait jouer de la musique », se souvient-il. Ayant grandi à Coarsegold, près de Yosemite, il écoutait le soir sur une radio à cristal Little Richard, Ray Charles, les Everly Brothers et Patsy Cline lorsque KFWB arrivait par-dessus les collines. «Je suis juste tombé amoureux de tout cela», dit-il. « C’était magique pour moi. »

Credo Bratton (Shayan Asgharnia)

(Petit parenthèse qui rappelle un peu plus le TV Creed : quand j’ai souligné qu’IMBD nomme Coarsegold comme sa ville natale tandis que Wikipédia répertorie Visalia, Bratton – dont le vrai nom est William Charles Schneider – répond : « C’est déroutant d’être moi. Les gens le disent beaucoup de choses étranges sur moi, et même moi, je parle de moi à la troisième personne, je suis une énigme pour moi. » Il s’avère qu’il est allé au collège à Visalia.)

Bratton apprenait la trompette lorsqu’il a acheté cette guitare électrique Silvertone, qui avait un amplificateur dans l’étui. Ce premier « concert », c’était juste lui dans cette grange ; le public était composé de son bœuf, Rocky, de son cheval, Lucky, de quelques poules et d’un chien. (Il en avait en fait deux, un berger allemand nommé Trooper et un Airedale nommé Bob, bien que l’on ne sache pas lequel était présent. Bratton dit également qu’il avait un raton laveur nommé Davy Crockett.)

Il a augmenté le volume et a touché cette corde sensible. « Et c’est à ce moment-là que j’ai dit, trompette, shmumpet, je veux faire ça », dit-il. « Ce n’était que plus tard qu’une question d’argent ou de filles. Tout ce qui m’importait à l’époque, c’était la musique et la production de ce son.

Après que les Beatles aient provoqué un « changement de paradigme dans ma conscience » avec « Rubber Soul » et « Revolver », Bratton a rejoint les Grass Roots et est devenu une rock star avec des chansons comme « Let’s Live for Today » et « Midnight Confessions ». Mais il est devenu frustré de voir les producteurs faire venir des auteurs-compositeurs et des musiciens extérieurs.

« J’ai littéralement fait une dépression après notre passage à « The Tonight Show », se souvient-il. « J’ai dit, avez-vous entendu « Big Pink » du groupe ? C’est tellement véridique et je veux le faire. Mais le reste du groupe était content et Bratton prit bientôt un accord et partit. Il a lutté pendant de nombreuses années, enregistrant des albums à Malibu et jouant dans de petits clubs tout en étudiant le théâtre et en décrochant de petits rôles.

Puis vint « Le Bureau ».

Bratton était initialement un personnage d’arrière-plan, mais le créateur Greg Daniels lui a donné une chance et Bratton a aidé à façonner son personnage – qui, selon lui, est une pure fiction, même si la version télévisée était également dans Grass Roots et porte le même vrai nom. « Les gens pensent que j’ai toujours été drogué ou que c’était moi en tant qu’humain et que j’étais juste improvisé », dit-il. «Mais ce sont les mots des écrivains. J’ai parlé aux scénaristes de mon passé, même si je ne peux pas parler de ce que j’ai fait dans Black Ops car il n’y a pas de délai de prescription pour le meurtre. Alors laissons ça de côté. »

Il plaisante, bien sûr, mais Rainn Wilson, qui jouait Dwight Schrute, dit que les véritables anecdotes partagées par Bratton sur le tournage étaient presque aussi ahurissantes. « Il disait : ‘Quand je vivais dans une commune dans les séquoias ou quand je vivais avec les singes sur le rocher de Gibraltar ou quand je me suis enrôlé pour le Vietnam ou quand je prenais de l’acide sur scène à Central Park et que je voyais le visage de Dieu, » dit Wilson, qui dit aimer tous les albums de Bratton. « Ils sont un magnifique reflet de sa sensibilité et de son imagination. »

Bratton a également apporté sa musique au spectacle, toujours avec une guitare ou une mandoline. «J’ai écrit beaucoup de chansons dans la salle verte pendant que nous attendions», dit Bratton. Il jouait pour ses camarades, souvent avec Ed Helms au banjo ou Craig Robinson aux claviers. « Quand je pense au décor, je pense souvent à leur musique », dit Angela Kinsey, qui jouait Angela, citant le tournage du mariage de Jim et Pam comme un souvenir précieux. « Nous avons dû attendre sur place pendant que l’équipe éclairait la scène, et Ed et Creed jouaient pour nous et ma fille était là dansant sur leur musique. »

En plus d’être un conteur et un musicien doué, ses camarades de « Office » disent qu’il est un bon ami.

« C’est une personne profondément attentionnée et reconnaissante », dit Kinsey. « Il est original et a une vision amusante de la vie. »

Kinsey ajoute que l’une de ses joies dans la vie est de vivre à deux pas de Bratton. «Pendant la pandémie, il venait dans notre cour le soir et chantait des chansons, apportant un moment de beauté et de normalité», dit-elle. « La musique est son langage d’amour pour la vie. »

Credo Bratton (Shayan Asgharnia)

Brian Baumgartner, qui jouait Kevin, dit qu’au début de 2020, lorsque les spectacles de Bratton en Australie ont été annulés en raison d’incendies de forêt, il a décidé d’organiser une soirée-bénéfice au Roxy Theatre pour collecter des fonds pour les personnes touchées par les incendies. « Il a organisé un tel spectacle pour les gens », se souvient Baumgartner, qui était là avec Wilson et Kinsey pour l’aider. « C’était émouvant. »

Baumgartner et Wilson affirment tous deux que le public vient aux concerts de Bratton à cause de « The Office », mais qu’ils repartent en tant que fans de la musique. « Il lui serait très facile de téléphoner à ce stade, mais il continue de créer et d’innover », déclare Baumgartner.

« Et même aujourd’hui, alors qu’il a 97 ans, il joue toujours à la guitare », dit Wilson. « Il offre un spectacle incroyable. »

Bratton n’a aucun problème à ce que les gens écoutent sa musique uniquement à cause de « The Office », et il raconte volontiers des histoires sur la série pendant les spectacles. « Si je me connecte en tant qu’artiste avec ces gens et qu’ils partent en fredonnant mes chansons, alors j’ai de la chance », dit-il.

Les nouvelles chansons continuent à affluer. Bratton dit que lorsqu’il descend le matin pour prendre son petit-déjeuner, méditer ou faire du yoga, le piano ou la guitare lui font parfois signe. « Je vais faire quelque chose et ils me diront : « Viens ici » », dit-il. «Je sais que ça ressemble à des trucs la-la mais c’est vrai. Il y a un voile et il y a un autre lieu d’information qu’ici, et c’est presque comme si l’autre côté me donnait un coup de coude. Alors je reste assis là, je sors de mon propre chemin et j’écris.

Il voit également les paroles (souvent intelligentes sans être mièvres) comme des messages venant de son subconscient. « Je n’en suis même pas conscient au moment où je les écris, mais ils me montrent comment je peux améliorer ma vie ou avec qui je devrais être plus gentil ou autre », dit-il. « Ils me rappellent d’être ouvert et conscient de ces choses. »

Cette attitude, surtout à son âge, est « inspirante », dit Kinsey. « Il participe activement à la vie, il continue à chercher et à apprendre », dit-elle. « Il est rafraîchissant d’être là. »

La musique et le jeu d’acteur consomment une grande partie de son attention, mais pas la totalité. Dans ses temps libres, Bratton écrit de la poésie et crée de faux noms de tueurs ou d’assassins (il espère un jour partager sa liste avec les frères Coen), mais il écrit également l’histoire de sa vie ainsi qu’un livre sur les soldats Buffalo et les Amérindiens tout en travaillant. dans une nouvelle émission intitulée « Creed’s Cabin ».

« Je suis M. Irons in the Fire », dit-il. « Je dois garder mon vieil esprit stimulé, sinon je deviendrai fou. »