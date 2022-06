La star de ‘The Nanny’ Fran Drescher sur laquelle la star invitée l’a le plus surprise, faisant rire la princesse Diana

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De nombreuses célébrités se sont rendues à la porte de Sheffield pour jouer dans « The Nanny », mais il y avait une star légendaire qui a réussi à surprendre Fran Drescher.

L’actrice, qui a joué Fran Fine dans la sitcom à succès de 1993 à 1999, a accueilli de nombreuses stars sur le plateau, mais il y en a une, en particulier, qui a fait une impression durable.

« Tout le monde a toujours été très gentil », a déclaré l’homme de 64 ans à Fox News Digital. « Mais Elizabeth Taylor était vraiment chaleureuse, très généreuse. Elle s’est assise sur le canapé sur le plateau et quiconque voulait se tenir derrière elle et prendre une photo avec elle pouvait. Et le photographe du plateau l’a fait pour les acteurs et l’équipe. Elle était très accueillante. de tout le monde. »

« Mais le plus drôle, c’est que si vous vouliez une photo, vous deviez payer pour la retouche », a ri Drescher. « Renee Taylor, qui jouait Sylvia Fine, la mère de la nounou, dans la série, a dit : « Je paierai ça, mais assure-toi de me donner ce que Liz reçoit ! » »

FRAN DRESCHER RAPPELLE AVOIR ELTON JOHN SUR ‘THE NANNY’

Drescher avait également de bons souvenirs du Rocketman.

« Il nous a fallu beaucoup de temps pour avoir Elton John, mais nous l’avons finalement eu », a déclaré Drescher. « On nous a dit qu’il aimait les roses rouges dans sa loge, alors nous avons rempli sa loge de roses rouges. Il était juste couvert. Il était vraiment flatté. Et c’était un épisode merveilleux. Mais nous étions honnêtement reconnaissants d’avoir l’un de ces vedettes de l’émission.

« Et c’était très amusant de trouver des idées parce que nous pouvions écrire ce que nous voulions. [The character] M. Sheffield était dans le show business, il était donc tout à fait logique que nous trouvions des noms. Et c’était facile à faire. On pouvait inventer ce qu’on voulait. Cela n’a jamais été le fil conducteur de l’histoire. Ces stars lançaient toujours quelque chose qui compliquait les choses pour Fran, et elle avait toujours des ennuis avec M. Sheffield. »

Après avoir mené une carrière réussie de plusieurs décennies, Drescher est honoré jeudi au Hollywood Museum aux côtés de Michael Feinstein et Geri Jewell de la renommée « The Facts of Life » lors du lancement de l’exposition « Real to Reel » en partenariat avec le membre du conseil Mitch O’Farrell.

L’exposition, qui célèbre le Mois du patrimoine LGBTQ, vise à « raconter l’histoire des jalons et de l’influence que les personnages et les intrigues LBGTQ ont eu à Hollywood, des premiers stéréotypes aux représentations modernes ».

Drescher a déclaré qu’elle était reconnaissante pour la reconnaissance ainsi que pour ses nombreuses réalisations en cours de route, notamment sa rencontre avec la princesse Diana.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Nous étions tous les deux aux CFDA Awards à New York, et j’étais un présentateur », se souvient Drescher. « À l’époque, M. Blackwell avait une liste des mieux habillés et des pires habillés. Elle était sur la liste des mieux habillés et j’étais sur la liste des pires habillés. Je me souviens qu’elle se tenait au milieu de ce cocktail et il y avait probablement 100 les gens entassés dans cette pièce unique.

« Elle avait une femme à côté d’elle qui connaissait chaque personne dans la pièce. Eh bien, je me suis dirigée vers elle parce qu’il n’y avait aucun moyen que je sois intimidée. J’allais couper à travers la foule et la rejoindre parce que c’était probablement ma seule chance. Et, comme la nounou, j’ai toujours été une fille du genre carpe diem.

« Je me suis excusé et pardonné tout du long », a poursuivi Drescher. « Quand j’ai finalement atteint le centre de la pièce, la femme à côté d’elle a dit : ‘Voici Fran Drescher. Elle est dans une émission très populaire en ce moment. Une actrice très drôle.’ Je lui ai serré la main et lui ai dit : « Quand les livres d’histoire seront écrits, tu seras l’héroïne de l’histoire. Elle m’a regardé – je pouvais encore la voir me regarder en ce moment – et puis elle a dit: « Oh, merci. C’est tellement gentil de dire. » Et je pensais chaque mot. »

Mais Drescher n’avait pas fini d’impressionner la princesse de Galles. Quand elle est montée sur scène, la star s’est assurée de partager une blague sur laquelle elle avait travaillé juste pour elle.

« J’ai dit: » J’ai rencontré la princesse Diana dans les coulisses et je lui ai dit: « Princesse, nous sommes tous les deux sur la liste de M. Blackwell » », a déclaré Drescher. « Et elle m’a dit : ‘Oui, mais j’étais sur la liste des mieux habillés et toi sur la pire. Et j’ai dit : ‘Oui, mais tu as la princesse Margaret sur ta liste. J’ai Madonna et Demi [Moore] dans le mien. Tu es sur la mauvaise liste princesse !’

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je l’ai vue assise au premier rang. Ventre. Riant et frappant son genou, faisant rebondir son pied. Riant d’une manière vraiment gutturale et authentique. Je pouvais la voir maintenant assise au premier rang vêtue d’une robe bleue avec un tour de cou en perles. juste rire. Elle était si bonne humeur et pas élitiste du tout. Et elle a été surprise. Elle n’avait aucune idée que j’allais dire ça. Mais je suis un auteur de comédie, et je savais que le public mangerait ça avec un cuillère. C’est un point culminant de ma carrière.

Drescher a dit qu’elle se sentait bénie aujourd’hui. Elle a enduré un passé douloureux, qui comprenait un viol horrible sous la menace d’une arme en 1985, divorcée de son mari de 21 ans – Peter Marc Jacobson – qui a publiquement révélé qu’il était gay, ainsi qu’un diagnostic de cancer de l’utérus en 2000 après deux ans de erreurs de diagnostic de plusieurs médecins.

En 2007, le survivant a créé le Cancer Schmancer Movement, une organisation à but non lucratif qui vise à éduquer les gens sur la façon d’identifier et d’éliminer les causes du cancer et d’autres maladies de leur routine quotidienne. Cette même année, elle a aidé à convaincre le Congrès d’adopter la loi sur l’éducation et la sensibilisation au cancer gynécologique, qui est devenue loi.

En janvier, Drescher a été élu président du SAG-AFTRA, qui représente environ 160 000 artistes interprètes et professionnels des médias. Elle a également écrit l’avant-propos d’un nouveau livre d’images, « N est pour la nounou », qui fait référence à l’émission des années 90. Cent pour cent des bénéfices sont reversés au Mouvement Cancer Schmancer.

‘THE NANNY’ STAR FRAN DRESCHER SUR LE SENTIMENT MANQUÉ DE RESPECT PAR HOLLYWOOD: ‘ILS M’ONT VU COMME LA TROISIÈME BANANE’

« Je pense qu’il est important que je continue à faire avancer l’idée que nous devons tous être le changement que nous voulons dans ce monde », a-t-elle déclaré. « Et je suis très fier de ‘The Nanny.’ C’est le cadeau qui continue à donner et il a certainement résisté à l’épreuve du temps.

« Il n’a franchement jamais été diffusé depuis près de 30 ans. Les gens ne cessent donc de le redécouvrir. Il a été adopté sur TikTok, et il a commencé à diffuser sur HBO Max. Je pense que je suis resté très pertinent. J’ai un jeune public. Mais je suis aussi intrépide quand il s’agit de parler de choses importantes.

« Je suis sortie de l’autre côté – pour le mieux », a-t-elle ajouté. « Vous devez jouer la main avec laquelle vous avez été traité avec grâce, élégance et courage. J’ai été très chanceux et béni dans ma vie. J’ai commencé avec des débuts très modestes. Mon père a occupé deux emplois quand j’étais très jeune . Ça a été une course incroyable avec des bas très bas… mais j’ai appris des leçons de vie très importantes qui me portent. J’ai beaucoup de chance.