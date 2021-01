La star de «The Mentalist» Simon Baker et sa femme Rebecca Rigg appellent à la démission.

Baker, 51 ans, et Rigg, 53 ans, se sont séparés après 29 ans de mariage, a confirmé la représentante de Baker Susan Patricola à USA TODAY vendredi.

La paire s’est discrètement séparée en avril dernier.

« Nous restons des amis proches et nos trois enfants seront toujours le centre d’intérêt le plus important de notre vie », ont déclaré Baker et Rigg dans une déclaration commune aux USA TODAY vendredi.

Le couple s’est marié en octobre 1998 et partage trois enfants: sa fille Stella, 27 ans, et ses fils Claude, 22 ans, et Harry, 19 ans.

L’acteur australien est surtout connu pour avoir joué le psychique Patrick Jane sur « The Mentalist » de CBS, qui s’est terminé en 2015 après sept saisons.

En 2016, Baker a déclaré au site Web australien Body + Soul qu’il avait hâte de passer plus de temps avec sa femme et ses enfants, qu’il a décrits comme «sa fierté et sa joie», après l’émission.

« Ce sera tellement agréable de pouvoir passer plus de temps à la maison », a-t-il déclaré au point de vente australien. « Plus que tout, je veux consacrer mon temps à ma famille. »

Au cours de l’interview, Baker a qualifié Rigg de «la plus grande femme avec laquelle un homme puisse espérer vivre», ajoutant que «l’épouser était la meilleure décision que j’aie jamais prise».

