La star de “The Holdovers”, Dominic Sessa, fait ses débuts à la Fashion Week masculine à Paris

C’est une saison de premières pour Dominic Sessa – un merveilleux moment de Cendrillon au seuil de nouvelles aventures de gloire. À moins de deux semaines des Golden Globes, lorsque l’acteur de 21 ans a déambulé sur le tapis rouge – cheveux ébouriffés dans un costume Saint Laurent, sa chemise en soie noire déboutonnée, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombres – déchaînant un million de personnes en ligne. Stans, il débarque à Paris pour la première fois lors des défilés.

Cela a été un clin d’œil depuis que M. Sessa était à Santa Monica, en Californie, pour recevoir le Critics Choice Award du meilleur jeune acteur ou actrice, rapidement suivi d’une nomination aux BAFTA dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour ses débuts au cinéma dans ” The Holdovers », le drame d’époque sombre et drôle du réalisateur Alexander Payne qui se déroule dans un pensionnat de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1970.

Le voici maintenant dans la somptueuse salle du petit-déjeuner de l’Hôtel de Crillon, sa silhouette dégingandée vêtue de sweats, calée dans une chaise Louis XVI dorée, demandant timidement un verre d’eau. «Je ne suis pas un amateur de caféine», a déclaré M. Sessa.

Il n’est pas non plus un hypebeast. Il n’a pas d’équipe de relations publiques ni, d’ailleurs, beaucoup de présence sur les réseaux sociaux et est donc pratiquement inconscient de l’effet qu’il a déjà en ligne. Le soir des Golden Globes, un seul tweet sur X (« Dominic Sessa arrête. Ton goutte-à-goutte de Bob Dylan est trop impeccable. Ton cadeau de beauté intemporel est trop irréel. Timothée Chalamet va te tuer ») a été vu plus d’un million de fois en quelques heures seulement.