La star de The Hills Kaitlynn Carter enceinte de son petit ami Kristopher Brock après le divorce de son ex-mari Brody Jenner

La star de The Hills, Kaitlynn Carter, est enceinte de son petit ami Kristopher Brock.

L’heureuse nouvelle survient après son divorce désagréable avec son ex-mari Brody Jenner.

Instagram

Instagram

La femme de 32 ans a partagé la nouvelle en publiant une photo d’elle et des silhouettes de Kristopher lors de vacances à l’Esperanza Resort de Cabo, alors que son baby bump était bien exposé.

Kaitlynn a sous-titré le Publication Instagram tandis qu’un simple emoji coeur noir.

Alors que Kaitlynn a gardé sa romance avec Kristopher relativement calme, elle a déjà parlé de leur relation lors de son apparition sur le Scrubbin’ In avec Becca Tilley et Tanya Rad podcast en décembre.

Elle a déclaré à l’époque: « J’ai un petit ami et nous sortons ensemble depuis mai et tout se passe très bien.

« Beaucoup d’amis me demanderont : ‘Comment ça se passe ?’ et tout ce que je peux dire, c’est : « Ça se passe très bien », parce que c’est comme la relation la plus fluide et la plus froide.

Avant sa relation avec Kristopher, Kaitlynn s’est mariée Brody, 37 ans, lors d’une cérémonie intime à Bali en 2018.

Leur relation troublée a été documentée lors de la première saison de Les collines : nouveaux départs, alors qu’ils se sont finalement séparés en 2019 après cinq ans ensemble.

Alors qu’ils se considéraient comme mariés, le couple a déclaré sur le MTV montrer que leur mariage n’était pas légal aux États-Unis.

Suite à leur séparation, TMZ a rapporté que Kaitlynn voulait fonder une famille et rendre leurs noces juridiquement contraignantes, mais Brody a décidé contre les deux.

Un représentant du couple a déclaré E!: « Brody Jenner et Kaitlynn Carter ont décidé de se séparer à l’amiable.

« Ils s’aiment et se respectent, et savent que c’est la meilleure décision pour l’avenir de leur relation. »