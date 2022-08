La star de “The Flash”, Ezra Miller, rencontre des dirigeants de Warner Bros. à propos du film et pour “s’excuser”: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ezra Miller aurait rencontré des membres de l’équipe de direction de Warner Bros. pour discuter de la sauvegarde du film “The Flash” qui a une date de sortie en juin 2023.

Selon The Hollywood Reporter, Miller – qui utilise les pronoms they/them – et leur agent ont récemment rencontré Michael De Luca et Pamela Abdy de la Warner au studio de Burbank, en Californie.

La réunion aurait eu lieu pour s’assurer que le film “The Flash” était toujours sur la bonne voie pour sa date de sortie, ainsi qu’une chance pour Miller de “s’excuser” pour l’attention négative qu’ils ont portée à la production et à Warner Bros.

Warner Bros. Discovery et un représentant de Miller n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Miller a été au centre de controverses au cours des derniers mois. L’acteur a été arrêté plusieurs fois à Hawaï pour conduite désordonnée et voies de fait. Miller a également été accusé d’avoir prétendument “préparé” l’activiste de 18 ans Tokata Iron Eyes depuis qu’elle avait 12 ans avec “un comportement de contrôle de type secte et psychologiquement manipulateur”.

En août, Miller a été accusé de cambriolage dans le Vermont.

Suite aux derniers problèmes juridiques de l’acteur, Miller a publié une déclaration sur son comportement passé, qui comprend une série d’arrestations et d’allégations d’abus au cours des derniers mois.

La star de “The Flash”, qui s’identifie comme non binaire, a annoncé qu’elle cherchait un traitement pour des “problèmes de santé mentale complexes”.

“Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et j’ai commencé un traitement continu”, a déclaré Miller dans un communiqué.

“Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui m’ont alarmé et contrarié par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sûre et productive de ma vie.”

Selon THR, il s’agissait de la première réunion de Miller avec les membres exécutifs de Warner Bros., De Luca et Abdy. Le duo a repris la division cinéma de la société en juillet.

Début août, Variety a rapporté que “The Flash” était toujours sur la bonne voie malgré les préoccupations juridiques de Miller.

Par Variété, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a déclaré qu’il était “très excité” pour le prochain film, dont la date de sortie est en juin 2023.

“Nous avons vu ‘The Flash’, ‘Black Adam’ et ‘Shazam 2′”, a déclaré Zaslav. “Nous sommes très excités à leur sujet”, a-t-il ajouté. “Nous les avons vus. Nous pensons qu’ils sont formidables et nous pensons que nous pouvons les rendre encore meilleurs.”