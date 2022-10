La star de “The Flash”, Ezra Miller, a été vue au tribunal, plaide non coupable d’accusations de cambriolage et risque 26 ans de prison

L’acteur “The Flash” Ezra Miller a comparu virtuellement devant le tribunal aux côtés de leur avocat qui a plaidé non coupable des accusations de cambriolage découlant d’un premier rapport de vol qualifié dans le Vermont en mai.

L’homme de 30 ans risque actuellement jusqu’à 26 ans de prison après avoir été accusé à la fois de cambriolage et de délit de petit larcin après avoir prétendument volé des bouteilles d’alcool chez un voisin à Stamford.

“Ezra aimerait reconnaître l’amour et le soutien qu’ils ont reçus de leur famille et de leurs amis, qui continuent d’être une présence vitale dans leur santé mentale continue”, a déclaré Lisa Shelkrot, avocate de Miller, dans un e-mail à l’Associated Press.

‘THE FLASH’ STAR EZRA MILLER CHERCHE UN TRAITEMENT POUR DES ‘PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE COMPLEXES’, S’EXCUSE POUR LE COMPORTEMENT

Miller a fait face à une multitude d’accusations au cours de l’année écoulée, notamment une accusation de conduite désordonnée et de harcèlement à Hawaï, suivie d’une accusation d’agression au deuxième degré moins d’un mois plus tard. Au cours de cet incident particulier en avril, Miller serait devenu furieux après avoir été invité à quitter une “réunion dans une maison de Big Island et à jeter une chaise, frappant une femme au front”, selon le département de police d’Hawaï.

De plus, Miller a été accusée dans le passé d’avoir harcelé une femme chez elle à Berlin, ainsi que d’avoir étouffé une femme dans un bar en Islande.

Au cours de l’été, les parents d’une militante de 18 ans nommée Tokata Iron Eyes ont affirmé que Miller soignait leur fille depuis qu’elle avait 12 ans.

Miller a ouvertement discuté de leurs luttes et de leurs démêlés avec la loi, après avoir publié une déclaration en août disant : “Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et que j’ai commencé un traitement continu .”

Ils ont également directement présenté leurs excuses à ceux qu’ils ont “alarmés et contrariés par mon comportement passé”.

Miller a partagé: “Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sûre et productive de ma vie.”

LES PARENTS D’UNE JEUNE MILITANTE ACCUSENT EZRA MILLER D’AVOIR PRÉPARÉ LEUR FILLE AVEC UN COMPORTEMENT “SECTIF”, “VIOLENCE”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors que le film de Warner Bros., “The Flash”, avec Ben Affleck, Michael Keaton et Miller est toujours prévu pour 2023, tout le monde à Hollywood n’accepte pas les actions de Miller.

L’actrice “incertaine” Issa Rae a récemment partagé sa consternation face à la façon dont l’industrie du divertissement gérait l’inconduite continue de Miller. Elle a déclaré à Elle Magazine : “C’est un exemple clair des efforts que fera Hollywood pour se sauver et protéger les délinquants. Alors, ne faites pas ça, et les femmes pourront peut-être s’épanouir. Elles n’auront pas à vivre dans peur de garder le silence parce que cela ruinerait leur carrière. C’est juste un schéma constant d’abus qui ne persistera que si Hollywood continue d’insister pour qu’il en soit ainsi.”

Elle a qualifié Miller de “récidiviste”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon l’AP, la prochaine date d’audience prévue pour Miller est le 13 janvier.