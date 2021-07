L’acteur de « The Family Man », Priyamani, a finalement réagi aux affirmations selon lesquelles son mariage avec Mustafa Raj était « invalide ». La première épouse de Mustafa, Ayesha, a affirmé qu’il était toujours marié avec elle. Elle a également déposé une plainte pénale contre Mustafa et Priyamani, affirmant qu’il ne s’était pas séparé d’elle légalement et que, par conséquent, son mariage avec Priyamani était illégal.

Réagissant à la controverse, Priyamani dans une interview a déclaré qu’elle et Mustafa avaient une relation sécurisée. Elle a également partagé que même s’il est actuellement à l’étranger pour des raisons professionnelles, le couple s’assure de se parler tous les jours.

En interaction avec Bollywood Hungama, Priyamani a déclaré : « La communication est la clé. Si vous me posez des questions sur la relation entre moi et Mustafa, de loin… Nous sommes définitivement très en sécurité dans notre relation, même si en ce moment, il est aux États-Unis ; il y travaille. Nous tenons à ce que nous nous parlions tous les jours. Au moins, si ce n’est pas ce qui s’est passé tous les jours, alors simplement « bonjour » ou « bonjour ». S’il est occupé par son travail, il m’appellera probablement ou m’enverra un texto une fois qu’il sera libre. Ou vice versa, si je suis occupé à tirer, je le ferais.

Elle a ajouté: «Nous nous efforçons définitivement de communiquer les uns avec les autres. Si ce n’est rien, juste une petite chose comme « ça va ? » Cela va vraiment loin; s’il est fatigué ou si je le suis, si quelqu’un est là pour le lui demander, cela en dit long sur la personne et sur ce qu’elle ressent pour vous. Nous sommes très en sécurité, nous mettons un point d’honneur à nous parler, et c’est la clé de toute relation. »

Selon ce que Mustafa a déclaré à ETimes lors d’une interaction exclusive, Ayesha et lui ont commencé à vivre séparément en 2010 et ont divorcé en 2013. Il s’est ensuite marié avec Priyamani en 2017. Ayesha, qui a également déposé une plainte pour violence domestique contre Mustafa a allégué qu’ils n’ont pas demandé le divorce. L’ancien couple a deux enfants.

« Mustafa est toujours marié avec moi. Le mariage de Mustafa et Priyamani est invalide. Nous n’avons même pas demandé le divorce et en épousant Priyamani, il a déclaré au tribunal qu’il était célibataire », a déclaré Ayesha à ETimes.

Cependant, Mustafa a nié ces accusations et a déclaré qu’Ayesha « essaye simplement de m’extorquer de l’argent ».

Priyamani, lauréat d’un prix national et cousin de l’acteur Vidya Balan, est devenu célèbre et est devenu connu du public pan-indien après être apparu dans « The Family Man » d’Amazon Prime Video, qui met également en vedette Manoj Bajpayee. Auparavant, elle est apparue dans des films tamouls, télougous, kannada et malayalam.