La star de ‘The Family Man 2’, Samantha Akkineni, fait monter la température en affichant le dos nu dans une tenue sexy

Samantha Akkineni a récemment mis en ligne une magnifique photo d’elle sur Instagram. Sur la photo, on peut la voir portant un haut dos nu associé à un jean bleu.

Elle a sous-titré le message: « Pensez à toutes les choses que vous avez traversées dans la vie qui semblaient impossibles à surmonter, mais vous êtes ici .. Un survivant ».

Réagissant à la photo, l’actrice Rakulpreet a commenté « Ufffff » suivi d’un emoji de feu.

Un fan a écrit, « meilleur » et d’autres étaient tous des cœurs pour l’actrice.

Récemment, dans une interview avec Etimes, Samatha a parlé de ses insécurités.

Elle a déclaré: «J’ai eu beaucoup de doutes sur moi-même. Mais au fil des années, cela a changé. J’ai appris à gérer mes insécurités, j’ai appris à prendre de plus gros risques. Aujourd’hui, je suis confiant, je fais face à mes peurs et à mes insécurités et je prends de plus gros risques — ce sont les trois plus grands changements que je remarque en moi maintenant.

Pour les inconnus, le portrait de Samantha en tant que Raji, un combattant de la libération tamoul sri-lankais inébranlable en mission suicide dans la série récemment publiée The Family Man 2, s’est ouvert à des critiques largement stellaires de la part des critiques ainsi que du public.

Côté travail, Samantha commencera bientôt le tournage de ‘Shaakuntalam’, une histoire d’amour d’époque de Gunasekhar où elle joue le rôle principal de Shakuntala, tandis que l’acteur malayalam Dev Mohan joue le rôle de Dushyant under et elle a également une romance de triangle amoureux intitulée ‘ Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal’.