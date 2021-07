La star de « The Family Man 2 », Priya Mani, s’exprime sur les critiques auxquelles elle a été confrontée pour son rôle, les fans ont déclaré « vous ne serez jamais heureux »

L’actrice de « The Family Man 2 », Priya Mani Raj, a confié avoir été critiquée par le public pour son personnage Suchi dans la série Web.

Elle a expliqué que les gens ont tendance à oublier qu’elle ne fait que son travail. La bobine et la vraie vie sont différentes.

Priyamani joue le rôle de Suchitra Iyer alias Suchi dans The Family Man 2, une femme qui en a assez d’être la seule pourvoyeuse de sa famille.

Manoj Bajpayee joue le rôle de Srikant Tiwari, son mari dans la série.

Dans une récente interview avec Bollywood Bubble, Priya Mani a déclaré: « Je crois que j’ai fait quelque chose de bien. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, vous pouvez me détester. Mais c’est à ce moment-là que je sais que mon personnage est bon… J’ai reçu un message disant : » Aapko Shrikant ke sath aisa nahi karna chahiye tha (Tu n’aurais pas dû faire ça à Shrikant. « … Quel que soit le message que je mets sur mon Instagram, la moitié des gens commentent en disant : » Oh Arvind ke liye aapne aisa kiya (Tu as fait ça pour Arvind)’, ou ‘Aapne Shrikant ko dhoka kyun diya (Pourquoi as-tu trompé Shrikant) ?’ Je n’ai pas tendance à répondre à tout ça. Je m’en moque… Et beaucoup de gens m’envoient en fait des messages disant : ‘Bhagwan do roti kam de but tumhari jaisi biwi kisi ko na de (Que Dieu me donne une tranche de pain de moins mais pas une femme comme toi)’ (rires).

Elle a ajouté: « Je ne peux pas m’asseoir et expliquer à tout le monde en disant: » Patron, c’est une bobine. Je suis un acteur. C’est mon travail ce que je fais. Je ne suis pas ça dans la vraie vie’. Et les gens vont même jusqu’à dire des choses comme « Tu ne seras jamais heureux de ta vie ». Je me demande pourquoi aller si loin ? Regardez, vous n’aimez pas le personnage, très bien, c’est votre opinion. Mais vous n’avez pas à vous en prendre personnellement à l’acteur qui joue le rôle. »

Les personnages de Priyamani et Sharad Kelkar, Suchi et Arvind, se rendent à Lonavala lors d’un voyage de travail dans The Family Man, et les créateurs ont laissé en suspens la question de ce qui s’est passé entre eux. Suparn Varma, l’un des scénaristes et réalisateurs de la saison 2, a déclaré que le mystère de Lonavala devrait rester non résolu pendant toute la durée de la série.

Pendant ce temps, Priyamani sera vu dans ‘Narappa’, un drame d’action en télougou. Il a également Karthik Rathnam et Venkatesh Daggubati dans les rôles principaux. Réalisé par Srikanth Addala, le film sortira sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video le 20 juillet.