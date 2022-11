La star de “The Crown” Dominic West révèle la réponse effrontée de la reine consort Camilla à son rôle de prince Charles

Dominic West a été choisi pour jouer l’ancien prince Charles dans la saison 5 de “The Crown” – et la reine consort Camilla a fait savoir qu’elle était au courant.

L’acteur de 53 ans s’est exprimé dans le dernier numéro du magazine Radio Times, qui met en vedette Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana. L’acteur a déclaré au point de vente que lorsqu’il a vu Camilla en 2021, elle l’a salué comme “Votre Majesté”, un clin d’œil à son casting en tant que mari.

Après avoir accepté le rôle de futur roi Charles III, West a déclaré au point de vente britannique qu’il avait proposé de démissionner en tant qu’ambassadeur du Prince’s Trust, qui est l’association caritative de Charles. Il se concentre sur l’aide aux jeunes à risque au Royaume-Uni avec des opportunités d’éducation, des emplois et d’autres formations. West a affirmé que l’équipe du roi avait rejeté la démission, insistant pour qu’il reste impliqué.

West a déclaré qu’une lettre du secrétaire privé de Charles disait essentiellement: “Vous faites ce que vous aimez, vous êtes un acteur. Cela n’a rien à voir avec nous.”

“Je pense que c’est probablement comme ça [Charles] Je l’ai regardé”, a spéculé la star. “J’ai fait la queue pour lui serrer la main à quelques reprises, et c’est fascinant. C’est très utile pour rencontrer le personnage que vous jouez, évidemment.”

Camilla a déjà rencontré Emerald Fennell lors d’un événement de la Journée internationale de la femme à Clarence House en mars. L’actrice a incarné la future reine consort dans les saisons 3 et 4 de la série à succès Netflix.

“Elle est sous les feux de la rampe depuis longtemps et a toujours résisté avec grâce”, a expliqué la femme de 37 ans, citée par le magazine People.

Camilla, 75 ans, a même plaisanté sur le casting lors de la réception.

“Pour moi, c’est très rassurant de savoir que si je devais tomber de mon perchoir à tout moment, mon alter ego fictif est là pour prendre le relais”, a-t-elle déclaré à une foule riante, citée par le point de vente. “Alors, Emeraude – sois prête.”

La série dramatique sur la reine Elizabeth II et sa famille débutera sa cinquième saison le 9 novembre. Les débuts auront lieu deux mois après la mort de la reine.

La monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne est décédée le 8 septembre. Elle avait 96 ans.

Dans la saison à venir, Imelda Staunton devient la dernière d’une succession d’actrices qui ont joué Elizabeth au cours des décennies de sa vie et de son règne. Les deux premières saisons mettaient en vedette Claire Foy dans le rôle de la jeune princesse Elizabeth montant sur le trône et devenant reine. Les saisons 3 et 4 présentaient Olivia Colman comme une reine plus mature.

Le spectacle a remporté 22 Emmys, dont un trophée de la meilleure série dramatique et les honneurs de la meilleure actrice dramatique pour Foy et Colman. Josh O’Connor, qui a joué Charles en tant que jeune homme dans 13 épisodes, a remporté un Emmy du meilleur acteur dramatique. Le rôle central de Diana est passé d’Emma Corrin dans la saison 4 à Debicki (“Tenet”) pour les saisons 5 et 6. Elle joue face à West en tant que prince Charles.

Parmi les autres nouveaux venus, citons Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret et Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip.

La saison 5 de “The Crown” devrait couvrir les années 1990 turbulentes de la famille royale lorsque le mariage de Charles et Diana s’est effondré. La princesse de Galles est décédée des suites d’un accident de voiture à Paris en août 1997.

La série a été largement acclamée comme un drame, mais certains l’ont critiquée pour ses manquements à l’exactitude historique. Peter Morgan, créateur de “The Crown” et auteur d’autres drames d’histoire récente, dont “The Queen” et “Frost/Nixon”, a défendu son travail, le qualifiant de documenté et de vrai dans son esprit.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.