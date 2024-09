La star de « The Boys », Valorie Curry, demande à ses fans de fixer des « limites »

L’actrice Valorie Curry de Les garçons La célébrité a demandé à ses fans de respecter ses « limites » après avoir vécu une expérience « inconfortable » au Comic-Con.

Lors de la présence de Curry au Belfast Comic-Con samedi (7 septembre), deux fans l’ont apparemment harcelée à propos de certaines des scènes controversées dans lesquelles elle a joué. Les garçons.

Partageant une vidéo sur son Instagram, qui a également été posté sur XCurry a déclaré : « Nous devons parler des limites et de ce qui est approprié en termes de comportement. »

« Je sais que des gens ont vu un personnage que j’ai joué faire des choses vraiment extrêmes dans The Boys et je m’en fiche que vous soyez en costume, je m’en fiche que vous soyez dans le personnage – ce n’est pas acceptable et ce n’est pas drôle d’exiger ces choses de moi en personne sur mon stand. Ce n’est pas acceptable. »

« Franchement, j’ai clairement fait comprendre à la personne qui a fait ça à plusieurs reprises aujourd’hui que ce n’était pas acceptable et cela n’a fait que mettre cette personne et son ami en colère. Je ne pensais pas qu’il était nécessaire d’expliquer cela, mais j’étais profondément mal à l’aise – il était tout à fait clair que j’étais mal à l’aise. »

Valorie Curry demande gentiment aux fans de ne pas franchir les limites lorsqu’ils la rencontrent et d’arrêter de lui demander de faire certains actes liés à son personnage populaire « FireCracker » dans #LesGarçons pic.twitter.com/WzlGCkGdIC — Extraits de The Boys Out of Context (@TheBoysOOCC) 7 septembre 2024

Bien que Curry ait déclaré qu’elle « apprécie vraiment rencontrer ses fans » lors des conventions, elle ne le fera pas « si les gens agissent de cette façon ».

Elle a ensuite remercié les fans qui sont « respectueux et gentils » envers elle, mais a demandé aux autres de « réfléchir à ce qui est approprié, professionnel et gentil » avant de lui parler.

Curry a rejoint le casting de Les garçons dans la saison 3, il incarne Firecracker, un antagoniste d’extrême droite qui veut gagner la confiance de Homelander (Antony Starr), le super-héros qui dirige un groupe de super-héros appelé The Seven – l’ennemi des Boys.

Firecracker essaie de se faire aimer d’Homelander en lui promettant des faveurs sexuelles, entre autres actions plus extrêmes.

Curry a également souligné que son personnage est distinct d’elle en tant que personne, car tout ce que fait Firecracker fait partie de son excellent jeu d’actrice.

Cela est démontré par le fait que Curry elle-même est lesbienne, alors que Firecracker est anti-gay et anti-trans. Elle avait précédemment déclaré qu’elle trouvait le personnage à la fois attachant et répugnant.

Curry a déclaré au Hollywood Reporter plus tôt cette année, elle a déclaré qu’elle était heureuse de jouer quelqu’un qu’elle trouve personnellement odieux parce que « cela devrait être quelqu’un de la [LGBTQ+] communauté qui va faire d’elle un clown ».

Ces dernières semaines, les célébrités ont beaucoup parlé du comportement des fans, la pop star Chappell Roan demandant à ses fans de la laisser tranquille et de ne pas la harceler ou la traquer, elle et ses amis, lorsqu’elle est en déplacement.