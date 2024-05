La bachelorette étoile Trista Sutter met les pendules à l’heure concernant son bien-être, et elle le fait pendant ses vacances au Mexique.

Trista est allée sur Instagram samedi et a publié une longue explication dans sa légende d’un message mettant en vedette sa famille sur la plage. Le Nation célibataire une ancienne a partagé sa version des choses après son mari, Ryan Sutter, a initialement partagé une photo en noir et blanc de lui et Trista disant qu’elle n’était pas avec la famille. Quelques jours plus tard, Ryan a donné suite à ce message en précisant que tout allait « bien » pour lui et sa femme, ajoutant qu’elle « cherchait un peu » et qu’« une opportunité s’est présentée qui pourrait l’aider dans cette quête ».

Mais les messages énigmatiques tout le monde parlait et se demandait quand Trista allait partager sa version de l’histoire. Et maintenant, elle l’a fait.

« Bon sang, les gens. Une fille ne peut-elle pas faire une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix par ici ?! 😜🤣 », a-t-elle commencé sa légende. « Plus sérieusement, pour les personnes concernées, je suis sain et sauf, heureux et en bonne santé, amoureux et reconnaissant. 🥰. Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort l’obscurité, bonne chance pour ça. 🙃

Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et avec le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis, j’ai choisi moi-même et m’amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et les besoins de fin d’année scolaire de mes enfants étaient entre les meilleures mains, les plus compétentes. »

Trista, la toute première Bachelorette et finaliste de la saison 1 de Le célibataire, a poursuivi en expliquant que son « mari stoïque, qui choisit habituellement la confidentialité plutôt que de publier, a décidé de partager son amour pour moi dans des messages qui me retrouveraient lors de mes voyages ». Elle a dit qu’ils considéraient Instagram comme « un journal numérique ».

Ryan et Trista Sutter célèbrent son 50e anniversaire le 29 novembre 2022 à Willemstad, Curaçao. – John Parra/Getty Images pour les complexes hôteliers Sandals

Elle a ajouté que la plupart du temps, le monde ne prête pas attention à leurs messages, mais cette fois, elle reconnaît que le message de Ryan a attiré l’attention de tout le monde. Alors que le message initial de Ryan était décrit comme énigmatique, Trista a déclaré que ses paroles lui donnaient exactement ce dont elle avait besoin comme mots d’affirmation.

« Et c’est tout ce qui compte », a-t-elle déclaré.

« Si vous voulez connaître la suite de l’histoire, je la partagerai en temps voulu », a-t-elle ajouté. « Pour l’instant, nous revenons à notre programmation régulière – depuis une plage du Mexique. Après tout, les dépressions nerveuses et les séparations nécessitent un repos et une relaxation bien mérités. »

Ryan, un pompier, a rencontré Trista lors de la saison 1 de La bachelorette. Ils se sont mariés en 2003 et partagent deux enfants – Maxwell, 16 ans, et Blakesley, 14 ans.

