La star de « The Bachelorette » Trista Sutter brise le silence sur les rumeurs de séparation et les messages bizarres de son mari Ryan

Et elle est trouvée !

La star de « The Bachelorette » Trista Sutter brise son silence après que son mari, Ryan Sutter, ait haussé les sourcils avec des messages bizarres en son absence.

« Bon sang les gens. Une fille ne peut-elle pas vivre une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix ici ?! » Trista, 51 ans, a sous-titré une photo de famille via Instagram ce week-end.

« Plus sérieusement, pour les personnes concernées, je suis sain et sauf, heureux et en bonne santé, amoureux et reconnaissant. Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort dans l’obscurité, bonne chance », a-t-elle poursuivi. « Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et, avec le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis, j’ai choisi moi-même et m’amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et la fin de l’année scolaire de mes enfants les besoins étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes.

Ryan et Trista Sutter et leurs enfants en vacances au Mexique. Trista Sutter/Instagram

Ryan et Trista Sutter se sont mariés en 2003. Trista Sutter/Instagram

Trista, qui a posté pour la dernière fois le 12 mai, a qualifié son amour de longue date de « stoïque » qui « choisit généralement la confidentialité plutôt que de publier », mais il a décidé de « partager son amour » à son sujet dans des messages qui la retrouveraient pendant son voyage.

« Nous regardons Instagram comme un journal numérique. La plupart du temps, le monde n’y prête pas trop attention », a-t-elle expliqué. «Pour moi, ils m’ont donné exactement ce dont mon langage d’amour de mots d’affirmation avait besoin pour me sortir de sérieux doutes et de peurs… et c’est tout ce qui compte.»

Le responsable de la saison 1 de « Bachelorette » a ajouté : « Il ne doit aucune explication à personne ni n’a besoin d’autorisation pour publier ce qu’il veut publier et partager ce qu’il veut partager. Si vous voulez connaître la suite de l’histoire, je la partagerai en temps voulu. Pour l’instant, nous revenons à notre programmation régulière – depuis une plage du Mexique ! Après tout, les dépressions nerveuses et les séparations nécessitent un repos et une relaxation bien mérités !

Getty Images pour les complexes hôteliers Sandals

Ryan Sutter a partagé des messages énigmatiques, notant que Trista était « inaccessible ». Ryan Sutter/Instagram

Trista Sutter est revenue sur les réseaux sociaux le 25 mai après être restée silencieuse pendant plus d’une semaine.

Plus tôt ce mois-ci, Ryan a révélé lors de la fête des mères que Trista était hors réseau et a révélé qu’elle lui manquait sans autre contexte.

«J’aimerais vraiment pouvoir vous parler», avait-il écrit à l’époque, ajoutant plus tard: «Je veux savoir comment vous allez. Je veux vous soutenir, vous encourager et vous encourager. Je veux être là pour toi. Mais je ne peux pas.

Les fans ont supposé que Trista tournait une émission de téléréalité, comme « Les Traîtres » ou « Forces Spéciales », ce qui aurait expliqué son absence.

Trista et Ryan Sutter se sont rencontrés lors de la saison 1 de « The Bachelorette ». Trista Sutter/Instagram

Quelques jours plus tard, le pompier de 49 ans a tenté d’expliquer ses messages énigmatiques et a répondu aux spéculations selon lesquelles son amour de longue date était mort.

« Il y a 21 ans, j’étais assez célèbre. Je n’ai pas des millions de followers et je n’influence personne, mais pour une raison quelconque, de temps en temps, les gens y prêtent encore attention », a-t-il écrit le 22 mai. « Apparemment, cela a été le cas récemment ?

Ryan et Trista Sutter assistent au mariage « The Golden Bachelor » de Gerry Turner. ABC via Getty Images

«Je me suis éloigné du thème habituel du chien et j’ai choisi de poster un message à ma femme à un moment où elle pourrait éventuellement le lire. Elle a compris le contexte et moi aussi. Cependant, personne d’autre ne l’a compris et c’est là que les choses ont dérapé », a-t-il poursuivi. «Il a été suggéré que Trista était morte, que nous étions en difficulté ou qu’il devait s’agir d’une crise de la quarantaine parmi tant d’autres idées créatives. Certains pensaient que j’induisais intentionnellement les gens en erreur afin d’en tirer profit d’une manière ou d’une autre ? Cela a été repris sur des sites d’informations sur le divertissement et j’ai commencé à recevoir des SMS d’amis me demandant si j’allais bien. Tout cela parce que ma femme me manquait et j’ai choisi de partager ce que je ressentais. C’était bizarre de porter à nouveau les vêtements d’une renommée passée, même si ce n’était que brièvement. Cela m’a rappelé à quel point la vie était folle et à quel point je suis reconnaissant pour la vie que j’ai.

Trista et Ryan se sont mariés en 2003 après s’être rencontrés sur la franchise ABC et sont les parents de Maxwell, 16 ans, et Blakesley, 15 ans.