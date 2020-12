La star de « The Bachelorette » et Zac Clark se sont accrochés et tout s’est passé lors de la finale de mardi soir de l’émission de rencontres ABC.

« Si vous m’aviez dit en mars que je me fiancerais à la fin de l’année, je n’y aurais pas cru une seconde », a déclaré Adams au magazine People. « Mais je veux vivre la vie avec [Zac] à mes côtés. C’est ce que j’ai toujours voulu. «

Cette dernière saison a été pleine de surprises inattendues avec Adams succédant à Clare Crawley, qui a quitté la mi-saison après avoir trouvé l’amour avec Dale Moss.

Après la finale de mardi soir, de nombreux fans se demandaient pourquoi l’épisode habituel « After the Final Rose » n’était pas diffusé.