Tout est bien.

La star de « The Bachelorette » Ryan Sutter est heureuse que sa femme, la saison 1, dirige Trista Sutter, à la maison, après avoir partagé des messages très énigmatiques sur sa localisation sur les réseaux sociaux.

Le pompier a partagé une nouvelle photo en noir et blanc de lui-même ce week-end, avant de révéler que son amour de longue date est désormais à la maison.

« Ils disent que l’absence rend le cœur plus doux…. Nous avons découvert que c’était vrai. Cela rend également le cœur plus reconnaissant, plus sympathique, plus reconnaissant pour ce que quelqu’un fait pour vous, avec vous, à vos côtés », a-t-il légendé un selfie via Instagram.

Ryan et Trista Sutter se sont rencontrés dans la saison 1 de « The Bachelorette ». Trista Sutter/Instagram

« Cela amène des questions, des émerveillements et des inquiétudes, puis des réponses, de la paix et de la célébration. Cela a apporté du temps de réflexion, de projets, de prière et d’indépendance, mais surtout de la joie à sa conclusion », a-t-il poursuivi. « Une vraie joie. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit.

Il a conclu : « Bienvenue @tristasutter Vous nous avez manqué…. #love #love #reunitedanditfeelssogood.

Dans l’un des photosRyan et sa famille ont également posé sur la plage en équipement de plongée en apnée.

Trista, pour sa part, est revenue sur Instagram et a révélé qu’elle était « saine et sauve ». Elle a ensuite révélé que le couple – marié en 2003 et parents de Maxwell, 16 ans, et Blakesley, 15 ans – était actuellement en vacances au Mexique.

Les Sutter sont actuellement en vacances au Mexique. Ryan Sutter/Instagram

Ryan Sutter a partagé des messages énigmatiques sur sa femme Trista, affirmant à un moment donné qu’elle était « inaccessible ». Ryan Sutter/Instagram

« Changement de décor », Ryan a légendé une autre photo. « Je suis un montagnard amoureux de la mer. J’en ai peu ces derniers temps, il était donc temps de sortir de l’esquive et de trouver de nouvelles perspectives après une longue année de nouvelles écoles, une nouvelle maison, un chien perdu et une vie bien remplie. Je pense que cet endroit fera l’affaire…. #adios #vie #amour #famille.

Le couple n’a pas révélé où Trista se trouvait la semaine dernière, mais elle a plaisanté sur les messages énigmatiques de son mari. Les fans, quant à eux, soupçonnent qu’elle était en train de filmer une émission de téléréalité.

Le couple est parent de deux enfants. Getty Images pour les complexes hôteliers Sandals

« Bon sang les gens. Une fille ne peut-elle pas vivre une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix ici ?! » a-t-elle plaisanté via Instagram le 25 mai, partageant une photo de la famille de quatre personnes lors de leur escapade. « Plus sérieusement, pour les personnes concernées, je suis sain et sauf, heureux et en bonne santé, amoureux et reconnaissant. Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort dans l’obscurité, bonne chance. »

« Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et, avec le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis, j’ai choisi moi-même et m’amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et la fin de l’année scolaire de mes enfants les besoins étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes », a-t-elle poursuivi.

« Mon mari stoïque, qui préfère habituellement la vie privée à la publication, a décidé de partager son amour pour moi dans des messages qui me retrouveraient au cours de mes voyages. Nous regardons Instagram comme un journal numérique. La plupart du temps, le monde n’y prête pas vraiment attention.