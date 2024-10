CNN

Sebastian Stan a joué un large éventail de personnages jusqu’à présent dans sa carrière, mais le plus spectaculaire d’entre eux aura peut-être lieu ce week-end, lorsque son portrait d’un Donald Trump jeune et en pleine ascension sociale sera présenté dans le nouveau film « The Apprentice ».

Le film, qui met en vedette l’acteur primé de « Succession » Jeremy Strong dans le rôle de l’ancien avocat et bras droit de Trump Roy Cohn, ainsi que la star de « Borat 2 » nominée aux Oscars Maria Bakalova dans le rôle d’Ivana Trump, a demandé à Stan d’observer les premières années de Trump pour façonner son portrait.

« Je pense que l’instinct est primordial, ainsi que la collaboration », a déclaré Stan dans une récente interview avec CNN. « Il faut aller là-dedans et regarder ce qui sert l’histoire, le personnage, sans jugement, (sans) tout le bon, le mauvais et le laid. »

Pour Stan, le « bruit » entourant l’ancien président et actuel candidat républicain aux élections du mois prochain était quelque chose dont il devait prendre ses distances.

« Vous devez vous détacher de la peur et de tout le bruit qui nous entoure en ce moment », a-t-il expliqué à propos de la manière dont il s’est concentré sur sa performance.

Cohn a été interprété dans d’autres œuvres, notamment dans « Fellow Travelers », nominé aux Emmy Awards l’année dernière, où il a été interprété par Will Brill, et dans la mini-série primée de HBO « Angels in America », dans laquelle Cohn a été joué par Al Pacino.

Strong a déclaré que sa vision de Cohn était née d’une « osmose » après avoir étudié « sans fin » le défunt avocat.

« Vous en devenez obsédé jusqu’à ce qu’il vous dépasse et prenne possession de vous, puis cela sort de vous d’une manière ou d’une autre », a déclaré Strong à CNN, mentionnant qu’il avait regardé de nombreuses séquences vidéo de Cohn. « La façon dont il regardait les gens et son comportement et ces yeux reptiliens et ce qu’il y avait à l’intérieur de lui, son âme et la tourmente et le renoncement à soi et la haine et le vitriol. »

« Mais ce n’est pas du genre : ‘Maintenant, je vais mettre ce look et maintenant je vais mettre celui-là. C’est tout simplement holistique », a-t-il ajouté. « Votre travail consiste en quelque sorte à apprendre et à comprendre ces gens de manière holistique, complète et dimensionnelle, puis vous entrez simplement sur le plateau et c’est ainsi que cela sort de vous, sans y penser. »

Naturellement, le film « L’Apprenti » a suscité la controverse. CNN a rapporté en mai, au moment de la première du film au Festival de Cannes, que l’équipe de Trump envisageait d’intenter une action en justice concernant la sortie et la distribution du film.

« Ces conneries sont une pure fiction qui sensationnalise des mensonges qui ont été longtemps démystifiés », a déclaré Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump, dans une déclaration à CNN à l’époque.

Dans une interview accordée à CNN, le réalisateur du film, Ali Abbasi, s’est demandé si le public américain pourrait un jour le voir. Étonnamment, les pressions extérieures concernant la distribution du film n’étaient pas le plus grand défi qu’il a rencontré lors du tournage de « L’Apprenti ».

« Je dois dire que pour moi, l’une des tâches les plus difficiles a été de savoir comment organiser cette histoire », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il s’agissait d’un récit tentaculaire avec « tant de personnages qui se sentent tous très importants ».

Abbasi a déclaré que sa réponse était de se concentrer sur la relation centrale entre les personnages joués par Stan et Strong.

« Nous voulons nous concentrer sur cette relation très spécifique, la relation transformationnelle entre lui et Roy et le voir se transformer grâce à cela et devenir la personne que nous connaissons aujourd’hui », a-t-il déclaré. « C’est donc devenu le fil rouge de l’histoire, et nous avons tout organisé autour de cela, et cela a été très utile. »

« L’Apprenti » est désormais à l’affiche dans les salles.