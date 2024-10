La star de THE ACOLYTE, Jodie Turner-Smith, dénonce Disney pour ne pas avoir fait plus pour défendre les acteurs contre les abus en ligne

Jodie Turner-Smith, qui jouait Mère Aniseya dans L’Acolytea reproché à Disney de ne pas en faire assez pour défendre les acteurs – en particulier Amandla Stenberg – lorsqu’ils ont été la cible d’abus en ligne.

En août, nous avons appris que Lucasfilm/Disney n’allait pas de l’avant avec une deuxième saison de Disney+. Guerres des étoiles série, bien que plusieurs intrigues majeures et arcs de personnages restent non résolus à la fin de la finale de la saison 1.

La décision a été accueillie avec un mélange d’indifférence et de déception, mais il est très clair que beaucoup de Guerres des étoiles les fans – et certains des acteurs impliqués dans la série – ont été surpris par cette évolution.

La raison « officielle » de l’annulation de l’émission était une audience faible ou en baisse, mais beaucoup pensent que la réaction intense d’une minorité bruyante a pu être prise en compte dans la décision. Nous ne saurons peut-être jamais si tel était le cas, mais Stenberg a publié une vidéo sur les réseaux sociaux peu de temps après l’annonce de la nouvelle, révélant qu’elle avait reçu un barrage d’insultes racistes et homophobes.

Maintenant, Turner-Smith a critiqué Disney pour ne pas avoir fait plus pour défendre sa co-star.

« Ils doivent arrêter de faire ce truc qui consiste à ne rien dire alors que les gens sont inondés de racisme et de conneries sur Internet », l’actrice raconte Magazine Glamour. « Ce n’est tout simplement pas juste de ne rien dire. C’est vraiment injuste.

« Ce serait bien si les gens qui ont tout l’argent montraient leur soutien et mettaient les pieds à terre », continua-t-elle. « Dire que c’est inacceptable : ‘Vous n’êtes pas un fan si vous faites ça.’ Faites une très grande déclaration et voyez si de l’argent part. Je vous parie que non, parce que les personnes de couleur, et en particulier les Noirs, représentent un pourcentage très important du pouvoir d’achat. Ils pourraient trouver que c’est en fait plus lucratif. eux, mais tout le monde utilise « réveillé » comme si c’était un gros mot.

Obi-Wan Kenobi La star Ewan McGregor a partagé une vidéo appelant les fans racistes après que Moses Ingram ait été ciblé pour des abus similaires en ligne, mais Disney ne s’est jamais officiellement prononcé. Certains considèrent que cela revient à « intimider » les responsables des attaques, tandis que d’autres estiment qu’ignorer les trolls est la meilleure solution.

Que pensez-vous de la situation ? Faites-le-nous savoir dans la section commentaires.

Dans The Acolyte, une enquête sur une vague de crimes choquants oppose un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae) à un dangereux guerrier de son passé (Amandla Stenberg). Au fur et à mesure que de nouveaux indices émergent, ils empruntent un chemin sombre où des forces sinistres révèlent que tout n’est pas ce qu’il semble être.

La série met en vedette Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo et Carrie-Anne Moss.

Leslye Headland a créé la série, basée sur Guerres des étoiles de George Lucas, et est producteur exécutif avec Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef. Charmaine DeGraté et Kor Adana sont les co-producteurs exécutifs. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim et Rob Bredow sont les producteurs.

Headland a également réalisé les premiers épisodes (Eps. 101 et 102). Les réalisateurs Kogonada (Eps. 103 et 107), Alex Garcia Lopez (Eps. 104 et 105) et Hanelle Culpepper (Eps. 106 et 108) complètent les tâches de réalisation de la série.

« Je voulais vraiment raconter une histoire sur les Sith », Headland a dit CE dans une récente interview. « C’était un peu mon idée de rêve pour Star Wars. Mais j’avais l’impression que la période pour le faire serait quelque chose d’avant la Menace fantôme. Cela semblait être la trajectoire la plus intéressante pour les Sith : comment les Sith sont-ils passés de la Règle ? de Deux et étant, entre guillemets, « éteint » jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Palpatine sans que les Jedi ne le sachent ? »

Le compositeur primé Michael Abels, connu pour son travail sur Sortir et nous, marqué L’Acolyte.