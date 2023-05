Marlo Thomas a les clés d’un mariage durable.

Dans une interview avec People au 48e gala annuel des Gracie Awards de la Women In Media Foundation, elle a révélé ce qui fait durer son mariage de 43 ans avec Phil Donahue.

« Je l’appelle les trois L. L’amour, l’écoute et la luxure », a-t-elle déclaré.

« Ce sont les trois L. Vous devez écouter et ensuite vous saurez ce que l’autre personne pense et traverse vraiment. Vous devez vous aimer. Et sans luxure, vous n’avez rien. »

La star de « Friends » a également dit avec joie à la chaîne : « C’est le meilleur. J’ai beaucoup de chance. »

MARLO THOMAS NE VEUT PAS SEULEMENT ÊTRE RAPPELÉ COMME ‘CETTE FILLE’ MALGRÉ LE SUCCÈS DURABLE DE L’ÉMISSION, LE LIVRE RÉVÈLE

Le couple s’est marié le 21 mai 1980, mais a gardé les choses discrètes pour l’anniversaire de cette année.

« Eh bien, c’était juste amusant d’être seul », a déclaré Thomas. « Parfois, nous avons donné des fêtes et fait des choses, mais nous avions juste l’impression que cette année, nous voulions simplement passer du temps seuls. Aller au théâtre, aller dîner, marcher dans la rue, juste être ensemble. C’était génial. »

La star de « That Girl » a rencontré Donahue pour la première fois lorsqu’elle était invitée à son talk-show « The Phil Donahue Show » en 1977.

En 2020, le couple a publié un livre à l’approche de son 40e anniversaire intitulé « What Makes Marriage Last: 40 Celebrated Couples Share with Us the Secrets to a Happy Life ».

Ils ont passé neuf mois à parler avec des couples de célébrités dont ils ont admiré les relations au fil des ans, comme Kevin Bacon et Kyra Sedgwick, Ron et Cheryl Howard, et Chip et Joanna Gaines.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Thomas et Donahue ont parlé avec Fox News Digital à l’époque du projet, notant que c’était l’une des rares fois où ils avaient parlé si publiquement de leur relation.

« La façon dont nous l’avons vu, nous avons eu beaucoup de chance que nos chemins se soient croisés quand ils l’ont fait, et que nous ayons pris la décision de passer le reste de nos jours ensemble », ont déclaré Thomas et Donahue. « C’était – et reste – un terrain sacré pour nous, et nous voulions le protéger. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le couple a partagé cet aperçu de ce qui a aidé leur mariage à durer quatre décennies.

« Quant à notre secret, vous en aurez un assez bon aperçu dans le livre – mais une chose est sûre, une fois que nous avons décidé de nous engager l’un envers l’autre, nous avons également décidé que peu importe à quel point les choses pourraient devenir difficiles, nous le ferions. ne cherchez jamais une issue de secours. »