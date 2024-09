La star de « That ’70s Show » se souvient du moment « édifiant » où elle a rencontré un soldat blessé

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

En tant qu’ambassadeur mondial de l’USO, Wilmer Valderrama a rencontré des centaines de militaires au cours de ses voyages, mais une rencontre avec un soldat blessé l’a marqué au fil des ans.

L’acteur, toujours reconnu par beaucoup comme Fez de « That ’70s Show », a écrit un nouveau mémoire, « Une histoire américaine : tout le monde est invité. » Il détaille son éducation au Venezuela avant de déménager à Los Angeles et de devenir une star à Hollywood.

Dans son livre, l’homme de 44 ans raconte comment, en 2007, il s’est rendu au centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne, avec le général James Cartwright pour rencontrer des patients blessés. Là, il s’est retrouvé face à face avec un soldat qui se remettait de ses blessures. Il s’est réveillé mais n’avait pas encore ouvert les yeux.

« C’était dégrisant », a déclaré Valderrama à Fox News Digital, soulignant qu’être dans la pièce était « comme se tenir sur une terre sacrée ».

« C’est un hôpital de traumatologie », a-t-il expliqué. « Nos frères et sœurs militaires ont connu le combat. Et j’étais là, à parcourir ces salles et à leur parler.[…]Cela m’a fait réaliser à quel point nos hommes et nos femmes sont incroyablement courageux et incroyables. Même lorsqu’ils sont blessés, ils sont si fiers d’avoir servi. »

Une fois que le soldat s’est rendu compte qu’il était en présence d’un général quatre étoiles, il a tenté de lever la main en guise de salut.

« A l’aise », a rapidement déclaré le général, comme le dit le livre de Valderrama. « Vous avez rendu notre pays très fier, mon fils. Votre nouvelle mission est de rentrer chez vous et de vous rétablir. »

Le soldat tourna alors la tête et vit Valderrama. Il resta stupéfait.

« Fez ? » croassa-t-il.

Ce moment était à la fois drôle et « humiliant », a déclaré Valderrama. Même si le soldat souffrait, il a dit au général : « Je veux juste retrouver mes gars. »

« Cela vous rappelle… que votre objectif [as an entertainer] « Notre mission est d’apporter un niveau de sérénité qui permette à cette guérison de se produire et de leur apporter un morceau de chez eux », a déclaré Valderrama. « C’est votre objectif en tant qu’ambassadeur… leur rappeler que nous pensons à eux, qu’ils nous manquent, que nous sommes si fiers et que nous avons hâte qu’ils rentrent à la maison. »

Selon le livre, l’unité du soldat avait été durement touchée. Il ne savait pas qu’il était probablement le seul survivant.

« Ces soldats sont très fiers de remettre cet uniforme », a déclaré Valderrama. « Je n’ai pas été surpris par cela, mais cela m’a touché le cœur. Ces personnes qui portent l’uniforme prêtent serment, et c’est à ce pays. L’idée est qu’ils fassent le sacrifice ultime parce qu’ils sont fiers de voir notre drapeau flotter à la fin de la journée. J’ai été très touché par cela. J’ai été très humble. »

« Ce sont ces moments qui m’ont fait réaliser : « Comment puis-je servir mon pays ? » « Comment puis-je aider ceux qui nous assurent la liberté ici ? » », a-t-il partagé. « C’est quelque chose qui me passionne énormément. »

L’acteur de « NCIS » a déclaré avoir participé à près de 60 missions et engagements de l’USO. Son voyage l’a conduit dans des pays du monde entier, notamment en Afghanistan, en Irak, au Groenland et à Bahreïn, ainsi qu’à bord d’un navire en mer. Il participe également activement à des événements pour les militaires tout en sensibilisant aux besoins de notre armée. Son plaidoyer a également contribué à sensibiliser les Américains sur la manière dont ils peuvent redonner aux vétérans de nos communautés.

Valderrama a déclaré que l’appel lui est venu le 11 septembre, alors qu’il avait une vingtaine d’années. Il a réfléchi à ce qu’il pourrait faire en tant qu’artiste pour donner en retour. La réponse lui est apparue plus tard.

« Je marchais dans un aéroport et j’ai vu ces deux jeunes hommes en uniforme », se souvient Valderrama. « L’un d’eux m’a dit : « Monsieur, j’ai la permission de vous parler. » J’ai répondu : « Permission accordée », en plaisantant. Mais il a dit : « Mon Dieu, après une longue journée à faire ce que nous faisons, à regarder vos émissions et vos films, cela nous aide à avoir un moment de légèreté. » Je lui ai dit : « Attendez une minute, vous regardez mes trucs ? » Et il m’a répondu : « Oui, il y a un réseau dans toutes les bases où ils diffusent des divertissements. C’est comme ça que nous suivons le rythme. »

Valderrama a immédiatement appelé ses agents.

« J’ai dit : « Hé, j’ai entendu dire que dans les forces armées, il y a différents réseaux dans le monde où l’on peut regarder des films et des séries américaines. Ne serait-ce pas drôle si j’allais là-bas et que je disais : « Hé, quoi de neuf ? Je suis en Irak » », a déclaré Valderrama. « Mes agents m’ont alors dit : « Il existe une organisation appelée USO, et ils font ce genre de choses ». Ils m’ont présenté à l’USO, et immédiatement, en une semaine et demie, j’ai été engagé pour aller en Allemagne. »

« Pendant ma tournée USO, je me suis dit : « Je ne veux pas que ce soit juste une tournée de poignées de main », a-t-il poursuivi. « Je voulais apporter de la comédie. Je voulais leur apporter quelque chose qui les ferait rire. Je voulais leur apporter de la légèreté. Alors, je suis venu et j’ai apporté un spectacle comique. Nous avons également fait du karaoké. Et le simple fait de voir leurs visages, d’entendre leurs histoires, de les voir rire si fort ou simplement de les entendre chanter – c’était un moment qui m’a tellement touché. Cela me semble si simple.

« Ils me remerciaient d’être venu. Je leur ai répondu : « Non, non, non, je suis là pour vous remercier. » C’était un échange amusant, mais j’étais accroché. Je me suis dit : « Je dois continuer à revenir. » Je n’ai jamais eu le privilège de porter l’uniforme. C’est ce qui se rapproche le plus du service militaire pour mon pays en ce moment. »

Valderrama a également gardé de nombreux souvenirs de sa rencontre avec un jeune de 11 ans à Miami et de la façon dont il l’a encouragé à poursuivre ses rêves tant qu’il travaillait dur. Il a ensuite retrouvé le supporter, devenu un jeune homme, en service à Bahreïn.

« Ce sont des moments comme ceux-là qui vous font réfléchir à ce que vous laissez derrière vous », explique Valderrama, père d’une fillette de 3 ans. « Les gens ont parfois deux ou trois minutes de votre temps pour le reste de leur vie. Quelles sont les deux ou trois minutes que vous aimeriez leur laisser derrière vous ? »

Pour beaucoup, Valderrama vit « le rêve américain ». Mais ce rêve, pour lui, c’est « donner au suivant ».

« Pour moi, le rêve américain, c’est de pouvoir donner en retour à ce pays qui m’a tant donné sous de nombreuses formes différentes », a-t-il déclaré. « Je pense que le rêve américain est une idée, une opportunité. Mais en réalité, le rêve américain est un chemin que vous seul pouvez emprunter. Vous seul pouvez y consacrer les heures nécessaires pour vous rapprocher de la réussite, n’est-ce pas ? Et je pense que ce qui rend ce pays si beau, c’est qu’il dansera avec vous si vous le souhaitez. »

« Si vous venez ici, que vous vous engagez à redonner à votre pays et que vous travaillez dur, alors tout est vraiment possible », a-t-il déclaré. « Ce sont les ingrédients. … Et la seule façon d’avancer [in this country] Il s’agit de comprendre ce que nous cherchons tous à atteindre ou pour quoi nous nous battons. C’est ce qui nous rassemble.

« Comment pouvons-nous continuer à marcher ensemble sur le même chemin ? Nous vivons un moment où nous devrions être séduits par l’idée que nous pouvons brandir le même drapeau ensemble. »