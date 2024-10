C’est la saison des clowns… et, alors que « Joker : Folie à Deux » était censé régner en maître en tant que prince clown du cinéma, un arlequin plus horrifiant écrase le box-office.

« Terrifier 3 » – un film d’horreur sanglant à petit budget qui suit un tueur en série déguisé en clown – est arrivé au box-office la semaine dernière et a déjà dépassé « Joker 2″… récoltant 18 millions de dollars tandis que « Joker 2″ » n’a gagné que 7 millions de dollars ce week-end.

Nous nous sommes assis avec David Howard Thornton – qui a joué Art le Clown dans les trois films « Terrifer » – et il nous dit qu’il est abasourdi… qualifiant cela de confrontation David et Goliath entre un petit film indépendant et un énorme projet de studio.