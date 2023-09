La star de télé-réalité de MTV est très différente après un incroyable relooking

Une star de télé-réalité de MTV semble méconnaissable après un incroyable relooking.

Le garçon de Geordie, 32 ans, est devenu célèbre à Geordie Shore et a travaillé comme coiffeur à Northallerton, un village du North Yorkshire, avant son passage dans la réalité.

Nathan Henry est désormais radicalement différent après un relooking glamour.

Il est allé sur Instagram où il a partagé une superbe photo de lui très différent aux côtés de la star de Too Hot to Handle, Emily Faye Miller.

La star avait l’air impeccable alors qu’il posait pour des photos lors du lancement du nouveau magasin Shein à Londres cette semaine.

Il portait un haut court à manches longues gris foncé avec une paire de jeans gris délavé.

Nathan accessoirisé d’une ceinture à boucle noire de taille moyenne et d’un collier en chaîne argenté surdimensionné.

Son maquillage était impeccable, car elle montrait son visage ciselé, sa mâchoire définie et sa structure osseuse.

La star de Geordie Shore portait ses mèches en tresses serrées tout autour de sa tête.

Il a sous-titré le message : « Ça donne… des super modèles. »

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point Nathan était « différent » sur la photo et beaucoup se sont précipités vers la section des commentaires pour le complimenter.

L’un d’eux a écrit : « Oh mon Dieu, je ne t’ai même pas reconnu ! »

Un deuxième a ajouté : « Comme c’est magnifique !!! »

Un troisième a commenté : « Wow, tu es si différent, mais magnifique. »

Un quatrième a écrit : « Obsédé par toi !! »

Un cinquième a ajouté : « Vous avez l’air irréel. »

Cela survient après que Nathan ait connu un changement de carrière majeur en décrochant un nouvel emploi à la BBC.

Même s’il avait toujours rêvé de gloire depuis qu’il était enfant, Nathan a été choqué lorsqu’il a été accepté dans l’émission MTV en 2015.

Ouvertement bisexuel lorsqu’il a rejoint la série, Nathan est devenu le premier acteur à s’identifier comme autre chose qu’hétéro.

Et maintenant, il passe à de nouveaux pâturages avec une première émission de rencontres noire et queer sur BBC 1Xtra, nommée Swipe Your Sign.

Suite à l’annonce de sa nouvelle émission, Nathan a déclaré au Sun que son adolescent « serait fier ».

Il a déclaré : « Faire partie de cela a été pour moi une boucle bouclée, dès que j’ai commencé ma carrière dans cette industrie, je me suis promis de devenir et de faire quelque chose que mon moi de 16 ans aimerait et dont il serait fier. .

« Mais le plus important, c’est que je pouvais m’identifier, car en grandissant, je n’avais aucune icône queer noire à laquelle aspirer, donc j’ai en quelque sorte dû devenir la mienne. »

L’émission de podcast de la star de Geordie Shore sur Beeb le verra, ainsi que son co-animateur Ro Frimpong, remettre leur vie amoureuse entre les mains du célèbre astrologue Celestial Tree.

Les auditeurs exploreront l’intersection de l’astrologie et des rencontres en suivant la série de rendez-vous à l’aveugle du couple avec un mélange diversifié de partenaires potentiels, soigneusement choisis en fonction de leurs signes du zodiaque.

Et Nathan, qui est sorti avec Declan Doyle et Craig Richards, a admis qu’il dévierait quelqu’un uniquement en fonction de la compatibilité des signes astrologiques.

Nathan a partagé : « Sur la base de mes expériences passées et de ce que je sais qui fonctionne pour moi, bien sûr, pourquoi voudrais-je perdre mon temps à sortir avec quelqu’un avec qui je ne suis pas compatible.

« Mais maintenant, après le tournage, je sais que même si cela ne fonctionne pas à long terme, cette rencontre en soi est une expérience d’apprentissage. »

La star a également admis qu’il « ne regrette » aucun de ses ex parce qu’ils étaient censés se rencontrer pour une raison.

« J’ai créé des expériences et des souvenirs avec eux et les regretter serait les diminuer », a expliqué Nathan.

Le podcast Swipe Your Sign de BBC 1Xtra sera lancé sur BBC Sounds le 19ème Août pour coïncider avec la UK Black Pride. Les épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine sur BBC Sounds tous les lundis.

Daniel Jones – Le Soleil