La star de TEEN Mom, Vee Torres, a révélé qu’elle s’était fait pomper «comme une star du porno» pour une nouvelle séance photo en cadeau à son mari Jo Rivera.

Le couple se prépare à fêter ensemble son 10e anniversaire.

Vee, qui partage sa fille Vivi, âgée de 5 ans, avec Jo, s’est rendue mardi à son histoire Instagram pour montrer ses cheveux «glam», coiffés droits avec juste une légère courbure aux extrémités.

Avec enthousiasme, elle a déclaré aux fans alors qu’elle était assise sur le canapé dans un débardeur blanc: «Alors, pour tout le monde se demandant pourquoi je ressemble à une star du porno ce matin, j’ai une séance photo boudoir.

Avec un visage plein de maquillage d’apparence naturelle, Vee a ses cils plus longs, ses lèvres charnues d’une couleur nude et sa peau lisse et impeccable.

« Je l’ai programmé depuis février, et je le fais enfin », Maman ado a continué de sa séance photo de lingerie. « Alors, c’est pourquoi je ressemble à ça. »

Elle a ajouté: «Mais je suis prête, je suis excitée. Le 10e anniversaire de Jo et moi approche. 10 ans ensemble, seulement trois ans mariés.

Après une décennie en couple, Vee «voulait faire quelque chose de spécial».

À l’origine, elle prévoyait de faire prendre les photos comme cadeau de la Saint-Valentin pour Jo.

Bien que ce plan ait échoué, elle est «excitée» de le faire maintenant pour lui et pour leur anniversaire marquant.

Elle a partagé que c’était en fait «le deuxième que j’ai fait pour lui».

Tout au long de leurs années ensemble, Vee est non seulement devenue très proche de son mari, mais aussi de sa mère.

Les deux sont récemment allées ensemble pour une escapade entre filles en Floride, profitant de quelques jours à la plage.

Pendant le voyage, la femme de 28 ans a également eu une séance photo pour son mari, bien que celle-ci n’ait pas été planifiée et n’a pas été réalisée par un professionnel.

Elle a posé dans une piscine dans un maillot de bain à imprimé léopard alors que sa belle-mère en cassait « photos chaudes » pour le mari de Vee.

La star de Teen Mom a partagé quelques-uns des clichés sexy sur son Instagram, notant qu’elle les envoyait également à Jo.

Un commentateur d’Instagram a écrit en plaisantant: «Jo prend le prochain vol vers vous.»

Vee a répondu: « Il fait vraiment le plus quand il s’agit de moi, donc je ne doute pas qu’il essaie de trouver un gardien pendant que nous parlons. »

Un autre jour, la maman d’un enfant s’est lâchée et twerk sur la plage dans un petit bikini jaune.