La star de Teen Mom, Vee Rivera, se maquille après avoir été déchirée pour avoir voulu lancer une ligne de vêtements pour enfants pour promouvoir un podcast

La star de TEEN Mom, Vee Rivera, n’a plus de maquillage après avoir été déchirée pour avoir voulu lancer une ligne de vêtements pour enfants pour promouvoir son podcast.

Vee, 28 ans, a posté une vidéo sur Instagram où elle a commencé le visage nu et a ajouté du fond de teint, un correcteur d’âge et de la poudre.

Elle a ensuite continué à gifler le glamour avec un surligneur, une poudre bronzante et un fard à joues.

Vee a également utilisé un fard à paupières, un liner, puis a complété le tout avec du rouge à lèvres liquide.

Elle a expliqué la vidéo dans la légende en écrivant: « Beaucoup d’entre nous n’ont pas le temps ni la patience de se faire pomper tous les jours. Mais quand nous sortons, nous sortons! C’est mon look glamour doux préféré quand je veux le faire. quelque chose d’un petit plus. «

Vee, qui anime le podcast Baby Mamas No Drama avec l’ex-petite amie de son mari Jo Rivera Kailyn Lowry, a été critiquée pour avoir suggéré qu’elle pourrait commencer à fabriquer des produits pour les enfants.

Les fans l’ont décrit comme une « idée horrible » pour de nombreuses raisons, l’une d’entre elles était due au nom du podcast.

Les deux femmes ont des enfants avec Jo, où le podcast bébé maman Le titre entre en jeu, avec Kailyn et le fils de 29 ans, Isaac, 11 ans, et Vee partageant sa fille Vivi, cinq ans, avec lui.

Le Adolescent maman 2 les stars ont commencé leur programme en septembre et ont mis à la disposition des auditeurs un tas d’articles de marque.

Une chose qu’ils n’ont pas encore lancée est une gamme pour enfants.

Vee a demandé sur Instagram: «Devrions-nous faire des vêtements BMND kidz?»

Elle accompagna la question d’une photo d’Isaac et Vivi debout côte à côte, souriant, avec son bras autour de l’épaule de sa sœur.

Isaac portait un t-shirt noir de la marque «BMND podcast», tandis que Vivi en avait une version blanche avec deux nœuds roses dans les cheveux et un collier tour de cou rose assorti au lettrage sur la chemise.

Mais les fans de Reddit ont dit que c’était non-non.

« Ça va être un non de ma part dawg », a écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré: « Une idée horrible mais les enfants sont adorables! »

Un troisième a commenté: « Vee, personne ne veut ça. Surtout pas les enfants. »

Beaucoup ont juste critiqué l’idée, mais quelques-uns ont expliqué pourquoi ce n’était pas un plan aussi gagnant.

Un Redditer a déclaré: « Ce sont leurs enfants, alors peut-être que c’est différent, mais sinon je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu’un d’autre voudrait habiller leurs enfants avec des vêtements appelés Baby Mamas No Drama. »

Un autre a accepté, écrivant: « Hmm. Ouais, je ne pense pas que j’apprendrai à mes enfants l’expression » bébé maman « , encore moins la mettre sur leurs vêtements.

Travailler sur d’éventuels produits dérivés BMND pour les enfants n’est que le dernier plan d’expansion du podcast, comme Vee et Kailyn récemment investi dans le salon en obtenant un bureau où ils travailleront ensemble dessus.

Outre le podcast, Vee vient de lancer une émission de pâtisserie en ligne avec Vivi.

Leur premier clip était sur la façon de faire des Mini Cake Pops pour la Saint-Valentin.

Vee a déclaré qu’ils prévoyaient de faire beaucoup de « collations délicieuses, faciles et amusantes à suivre et à recréer » via Instagram.