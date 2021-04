La star de TEEN Mom 2, Vee Rivera, a publié un article sur «les gens qui détestent» après son combat avec la co-star du podcast Kailyn Lowry.

La femme de 28 ans lui a pris Histoire d’Instagram jeudi pour republier un message crypté.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram / Vee Rivera

Vee a partagé un article sur « les gens détestent »[/caption]

MTV

Le message vient après que Vee et Kailyn se sont ouverts sur leur récent combat[/caption]

Instagram

Vee a ajouté la citation sur son histoire Instagram jeudi[/caption]

Le message texte disait: «Vous devez absolument accepter de ne pas être aimé.

«Peu importe à quel point vous êtes aimant et gentil, vous ne ferez jamais plaisir à votre chemin vers l’acceptation collective.

«Vous pourriez être tout un rayon de soleil et les gens vous détesteront parce qu’ils ont l’habitude de pleuvoir.

« Soyez d’accord avec le fait de briller quoi qu’il en soit. »

Parallèlement à la citation, Vee a ajouté un autocollant jaune vif qui disait: « Continuez à briller. »

Instagram

Le message disait: « Vous devez absolument accepter de ne pas être aimé »[/caption]

Instagram

Vee a dit à ses partisans de « continuer à briller »[/caption]

le MTV star a partagé le message quelques jours après qu’elle et Kailyn, 29, confronté à leurs problèmes sur leur podcast Baby Mamas No Drama.

Kailyn a commencé: «Nous n’avons pas fait de podcast depuis un certain temps [together] parce que nous avions un conflit interne. Nous avions des problèmes internes.

«Nous avions des problèmes de coparentalité sur la route. Nous avons pris le temps de faire des balados avec d’autres personnes et avons pris une pause et avons travaillé, et maintenant nous sommes de retour.

Vee est marié à l’ex Jo Rivera de Kailyn.

le Adolescent maman 2 La star et Jo partagent leur fils Isaac, âgé de 11 ans, tandis que Vee et son mari sont également les parents de leur fille Vivi, âgée de cinq ans.

Instagram

Le message arrive quelques jours seulement après que Vee et Kailyn se soient ouverts sur leur combat[/caption]

Instagram

Vee est marié au bébé papa de Kailyn, Jo[/caption]

Facebook

Le couple marié partage sa fille Vivi ensemble[/caption]

En plus d’Isaac, Kailyn partage son fils de sept ans, Lincoln, avec son ex-mari Javi Marroquin et son fils de trois ans Lux et son fils de huit mois Creed avec son ex Chris Lopez.

Vee a ajouté pendant le podcast: «Maintenant, nous sommes de retour et meilleurs que jamais … Cela montre simplement que c’est toujours de haut en bas, un travail en cours toujours … Je n’ai pas l’impression que c’était vraiment un problème entre vous et moi.

«Les gens demandaient même parce que nous avons fait l’épisode dos à dos et séparément, même si j’étais essentiellement en vacances de printemps… Je n’aurais pas pu faire de podcast de toute façon.

«Nous avions juste encore besoin d’espace juste pour comprendre nos deux s ** t, comme séparément, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que c’est plus sain à faire que de se rassembler et d’agir comme si tout allait bien.

Médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn est la mère de quatre fils[/caption]





Kailyn a poursuivi: «Les gens pensent parce que nous travaillons ensemble et que nous avons vécu tellement de choses en 11 ans, comme maintenant, nous sommes dans un espace sain, et nous n’aurons plus jamais de problèmes. Comme si nous étions tellement au-delà de ça, vous voyez ce que je veux dire… »

Vee a ajouté: «Comme notre podcast et notre entreprise ensemble, je ne veux pas que cela nous affecte. J’en ai même parlé à Jo.

«Les choses que vous traversez, vous devez maintenant y réfléchir à deux fois parce que j’ai une affaire avec elle. C’est important pour moi. Cela devrait donc être important pour vous aussi.

MTV

Les amis ont parlé franchement du combat lors de leur podcast[/caption]