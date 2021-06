La star de Teen Mom, Vee Rivera, montre à nouveau sa magnifique piscine et se vante de son mari Jo qui a « éclairé pour moi »

La star de TEEN Mom, Vee Rivera, a de nouveau montré sa superbe piscine et s’est vantée de la façon dont son mari Jo avait « mis des lumières pour moi ».

Vé, 28 ans, s’est vanté de l’apparence de sa piscine pendant la nuit dans une histoire Instagram.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

Médias sociaux – Se référer à la source

La star de Teen Mom Vee Rivera et son mari, Jo, ont posé pour une photo ensemble[/caption]

Instagram

Vee a montré à quoi ressemblait sa piscine la nuit et a révélé que Jo « avait allumé des lumières » pour elle[/caption]

Des guirlandes lumineuses étaient accrochées au sommet des clôtures.

La chanson Relación (Remix) de Sech, Daddy Yankee et J. Balvin a été jouée pendant la courte vidéo.

Vee a écrit dans la légende: « Mon mari a allumé des lumières pour moi. »

Jo, 29 ans, et Vee partagent leur fille Vivi, six ans.

Instagram

Vivi et un groupe d’enfants ont joué dans la piscine[/caption]

Dans la prochaine histoire Instagram, Vee a partagé à quoi ressemblait sa piscine pendant la journée.

Vivi et un groupe d’enfants jouaient à la piscine.

Les enfants ont sauté dans la piscine et ont pataugé dans l’eau.

Vee a déclaré: « Il vit sa meilleure vie. »

Instagram/Vee Rivera

Vee a emmené les fans en tournée à l’intérieur de sa maison en mai[/caption]

Auparavant, Vee emmenait les fans dans leur maison de 200 000 $, qui comprenait une piscine avec un toboggan et une salle de bain rénovée.

La caméra a fait un panoramique et un zoom avant sur les deux animaux qui couraient dans l’herbe.

La chanson électronique de Sharmila Sharma, The Vivid Love, a été jouée en arrière-plan.

L’eau de la piscine avait l’air assez fraîche pour s’y baigner.

Instagram

Vee a montré sa salle de bain rénovée[/caption]

De retour en mars, le MTV la star l’a partagée nouveau salon, qui avait été décorée de rideaux Walmart à 15 $, avec ses partisans.

Dans ses histoires Instagram, la vidéo se concentrait sur les nouveaux rideaux, tapis et coussins.

Vee a déclaré: «Les gars, Walmart arrive. Regardez ces rideaux mignons que j’ai.

Instagram/Vee Rivera

Vee a ajouté de nouveaux rideaux à son salon[/caption]

« J’avais juste des rideaux beiges ordinaires mais je ne les sentais plus. J’ai l’impression qu’il va parfaitement avec mon oreiller. Comme regarde comme c’est mignon.

« Et avec le tapis aussi. Tellement mignon. Ça a l’air si bon. Je l’aime, vous allez.

Vee a taquiné son mari en demandant à ses fans combien de temps il lui faudrait pour remarquer les nouveaux rideaux.

Instagram/Vee Rivera

Vee a demandé à Jo d’allumer des lumières[/caption]

La personnalité de la télévision s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour parler d’elle salles de bains rénovées.

Avec une vidéo qui montrait les progrès avant et après, la star de télé-réalité a déclaré : « Nous avons récemment rénové nos deux salles de bain, mais c’est celle qui a pris le gâteau en ce qui concerne la transformation !

« Nous avons ajouté une nouvelle vanité, j’ai également remplacé les boutons, le luminaire, le porte-serviettes, etc. par des finitions bronze champagne plutôt que du noir. »

Getty

Jo et son premier bébé maman Kailyn Lowry ont pris une photo ensemble lors d’un événement[/caption]

Vee a poursuivi : « De plus, j’ai dû peindre le carrelage et la baignoire en blanc pour que tout ait l’air flambant neuf et non plus bleu et vert !

« Les carreaux du sol ont été échangés contre un revêtement de sol en vinyle qui ressemble au bois, c’est mon préféré absolu ! OH ET PEINTURE !!!”

Jo a également un fils nommé Isaac, 11 ans, avec son ex-petite amie Kailyn Lowry, 29.





Récemment, Kailyn a taquiné son statut relationnel dans un Vidéo TikTok avec Vee.

Dans le défi TikTok, les participants ont couru dans la direction de la catégorie sur laquelle ils se sont mis d’accord.

Vee a dû entraîner Kailyn alors qu’elle valsait et souriait à la section «plus d’enfants».

Facebook

Jo, Isaac, Vee et Velisse[/caption]