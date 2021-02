La star de Teen Mom Vee Rivera lance une émission de pâtisserie en ligne avec sa fille Vivi, âgée de cinq ans

La star de TEEN Mom, Vee Rivera, a lancé une émission de pâtisserie en ligne avec sa fille Vivi, âgée de cinq ans.

Le duo proche a posté leur première vidéo dans ce qu’ils prévoient d’être une série régulière intitulée «Snacking with Vivi».

Ils ont commencé avec un joli clip sur la façon de faire des mini-gâteaux pour la Saint-Valentin.

La vidéo marque Vee, 30 ans, mettant derrière elle les rumeurs de problèmes de mariage avec son mari Jo, 29 ans.

Récemment, une fan lui a demandé pourquoi il apparaît rarement dans les photos et vidéos qu’elle publie, elle a expliqué que c’était parce que « il déteste vraiment les médias sociaux ».

Inutile de dire que Jo était introuvable lors de la séance de pâtisserie mère-fille.

Vee a déclaré qu’ils prévoyaient de faire beaucoup de « collations délicieuses, faciles et amusantes à suivre et à recréer » via Instagram.

Vee a écrit: « Est-ce que votre petit aime cuisiner autant que le mien? 🍰 🍪

« Vivi et moi avons filmé un épisode spécial de pâtisserie pour la Saint-Valentin que nous allons transformer en un segment intitulé » Snacking with Vivi « ! 🧁 »

Elle a ajouté: « Nous allons faire beaucoup de délicieuses collations faciles et amusantes à suivre et à recréer! »

Dans la vidéo étape par étape, la maman et la fille sont vus dans leur cuisine en train de créer les friandises.

Présentant le clip, le jeune dit: « Bienvenue à Baking With Vivi et nous allons faire des mini-gâteaux pour la Saint-Valentin. »

Pendant que sa mère passe en revue les ingrédients, Vivi mélange la pâte dans un grand bol.

Ils se tournent ensuite vers une mini machine à cake pop et versent la préparation avant de la cuire pendant deux minutes.

Ensuite, ils enrobent les bouchées de chocolat blanc fondu, puis les trempent dans des paillettes en forme de cœur.

Une fois qu’ils ont pris, Vivi fait un test de goût et lui donne toute son approbation.

Vee a écrit dans la légende qui l’accompagne: « Nous nous sommes tellement amusés à faire ces mignons petits gâteaux! 🧁 »

Vee marié Adolescent maman 2 Star Kailyn Lowryex en 2017.

Vivi est la seule enfant du couple, mais Jo partage également son fils Isaac, 11 ans, avec Kailyn, 28 ans.

Vee est en fait copain avec Kailyn et ils co-hébergent actuellement un podcast appelé Baby Mamas No Drama.