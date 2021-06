La star de TEEN Mom 2, Vee Rivera, a presque glissé de son haut décolleté.

La jeune femme de 28 ans a été stupéfaite alors qu’elle se rendait en ville lors d’une « soirée entre filles » avec des amis.

Vee a presque glissé de son haut décolleté[/caption]

Jeudi, Vee l’a prise Histoire Instagram pour documenter une soirée amusante avec des amis.

Elle a commencé la série de messages avec un selfie d’elle assise dans sa voiture.

La star de MTV a pincé les lèvres, tandis qu’elle montrait son décolleté dans un haut décolleté.

Après avoir répondu à une série de questions aléatoires générées par Instagram, Vee a continué à documenter sa nuit alors qu’elle partageait un clip de nourriture que le groupe appréciait à Sugar Factory.

Le groupe fêtait un anniversaire[/caption]

La soirée amusante a débuté avec un dîner et des boissons[/caption]

Une vidéo suivante montrait l’amie de Vee dansant sur son siège alors qu’un serveur lui versait un verre à fumer, alors que la star de Teen Mom 2 disait en arrière-plan : « Juste pour toi, fille d’anniversaire ! »

Après le dîner, le groupe est sorti pour poser pour des photos avec la fille d’anniversaire.

« J’aime ces filles », a déclaré Vee en filmant ses amis parler et rire dehors.

La fête s’est poursuivie pendant que le groupe prenait des photos, puis se rendait au casino pour jouer à la machine à sous.

Vee a exprimé qu’elle « aime ces filles »[/caption]

Le groupe a ensuite pris des photos[/caption]

Vee a gagné à la machine à sous[/caption]

Vee a applaudi et a applaudi tout en pariant au casino dans un clip, qu’elle a légendé: « Juste moi qui gagne avec désinvolture aux machines à sous penny no biggie. »

Vee est marié à Jo Rivera, qui partage son fils Isaac, 11 ans, avec son ex Kailyn Lowry, 29.

Jo, 29 ans, et Vee partagent également leur fille de cinq ans, Vivi, tandis que Kailyn est la mère des fils Lincoln, sept ans, Lux, trois ans, et Creed, dix mois.

Bien qu’ils partagent un bébé papa, Vee et la star de Teen Mom 2 sont de bons amis et ils co-organisent ensemble le podcast Baby Mamas No Drama.

Vee est mariée au petit papa de Kailyn, Jo[/caption]

La star de Teen Mom 2 a quatre fils, dont Isaac avec Jo[/caption]

Plus tôt cette semaine, les femmes se sont associées pour se moquer de Jo dans une nouvelle vidéo Instagram.

Tout en racontant une interaction passée documentée sur Maman adolescente 2, Kailyn a déclaré: « Ummm, je ne l’ai pas encore dit à Javi parce que j’ai peur qu’il essaie de le vendre. »

Vee a endossé le rôle de son mari par synchronisation labiale: « Vendre le bébé? »

le MTV la star a répondu: « Non, vendez l’histoire. »

Vee et Kailyn co-organisent un podcast ensemble[/caption]





Elle a sous-titré le clip : « Nouvel épisode de @babymamasnodramapodcast est sorti maintenant ! &&&&&&& un tout nouveau #teenmom2 épisode ce soir «

La conversation originale entre les ex a eu lieu lors d’un épisode de 2017 de Teen Mom 2, dans lequel Kailyn a partagé qu’elle hésitait à parler à son ex Javi Marroquin de sa troisième grossesse.

Les femmes se sont récemment moquées de Jo dans une vidéo Instagram[/caption]