La star de TEEN Mom, Vee Rivera, a fondu en larmes après avoir partagé une jolie carte de la Saint-Valentin faite par sa fille de 5 ans, Vivi.

Partageant sur les réseaux sociaux au moment où elle a découvert la carte, Vee a écrit: « Vivi a dû mettre ça dans mon sac hier pour que je la trouve et j’ai envie de pleurer. »

La carte était un simple morceau de papier rose recouvert de coeurs dessinés à la main.

« Mon doux bébé, » ajouta Vee, qui retourna ensuite la caméra pour elle-même.

Vee marié Adolescent maman 2 Jo Rivera, 29 ans, de la star de Kailyn Lowry, en 2017.

Le seul enfant du couple est Vivi, tandis que Jo partage également son fils Isaac de 11 ans avec Kailyn, 28.

Malgré le drame qui peut accompagner le partage d’un bébé papa, Kailyn et Vee se sont liés d’amitié et co-organisent actuellement le podcast Baby Mamas No Drama ensemble.

Bien que le couple ait tendance à garder la vie de leur fille relativement privée, la star de télé-réalité a partagé des moments spéciaux avec sa fille récemment.

En décembre, elle a publié un rare photo de Vivi regardant tous grandi au salon de coiffure.

Dans une série de deux photos, Vivi a souri en montrant ses cheveux longs nouvellement coiffés.

Ses cheveux bruns étaient longs et légèrement ondulés, tandis que la fillette de cinq ans portait également une chemise qui disait « Soutenez votre meute de filles locales! »

Le propriétaire de Vivid Belleza a publié un adorable clip vidéo de ses histoires Instagram en janvier, où elle et elle mari Jo ont profité d’activités familiales avec leur fille lors d’une balade en scooter dans leur quartier.

Les trois Riveras alignés pour la course, et quand Vivi a commencé avant ses parents, Vee a ri et a plaisanté en disant que le jardinier était un «tricheur».

Vivi était entièrement arborée dans une tenue rose de la tête aux pieds comprenant un casque de sécurité et un scooter assortis alors que la famille filait dans la rue en riant.