La star de Teen Mom Tyler Baltierra choque les fans en jeans SKIN-TIGHT après que sa femme Catelynn Lowell a convoité son renflement

TEEN Mom star Tyler Baltierra portait une paire de jeans moulants alors qu’il rendait visite à des amis alors que sa femme Catelynn Lowell le suppliait de lui ramener son «corps».

Le joueur de 29 ans avait auparavant des fans pensant qu’ils avaient repéré un « renflement »dans un selfie miroir Il a partagé.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram / Tyler Baltierra

Tyler Baltierra a secoué une paire de jeans moulants lors d’une visite récente à un ami[/caption]

TylerL’ami artiste musical de Sik World, qui s’appelle Sik World, a partagé une galerie de photos et de vidéos de leur temps passé ensemble il y a quelques semaines.

Dans le premier claquement, le Adolescent maman og star lança le symbole de la main pour le rock and roll alors qu’il posait dans un bouton à manches courtes et une paire de jeans moulants bleu clair qui étreignaient son corps.

Les fans ont immédiatement profité des commentaires pour dire à quel point Tyler et son ami, qui portaient un pull à col roulé beige et un jean noir, étaient «beaux» et «beaux» sur les photos.

Beaucoup ont même dit que le duo «ressemblait presque à des jumeaux».

Instagram / catelynnmtv

Il a récemment eu des fans qui l’ont convoité après avoir semblé avoir un « renflement » dans un nouveau selfie miroir[/caption]

MTV

Sa femme Catelynn Lowell était ouverte sur le fait que son « corps » lui manquait pendant son absence[/caption]

D’autres plans ont montré les amis profitant d’une journée ensoleillée sur l’eau, parfois en jet-skis et d’autres fois sur un bateau.

le Maman ado papa – qui partage Nova, six ans, et Vaeda, deux ans, avec sa femme Catelynn, ainsi que la fille de 11 ans, Carly, qu’ils ont placée pour adoption, ont montré ses tatouages ​​en quelques clichés torse nu.

Sik World a remercié son ami d’avoir toujours été si merveilleux, en écrivant: «C’est toujours un bon moment quand mon frère @tylerbaltierramtv et moi nous réunissons!

«Nous nous sommes bien amusés ces 4 derniers jours et celui-ci en était un pour les livres! ce mec a toujours été authentique pour moi depuis le premier jour et quelqu’un que j’apprécie vraiment!

«Je tiens à le remercier publiquement de toujours être un frère pour moi, toujours à l’écoute quand j’avais besoin de quelqu’un vers qui m’échapper, me donnant toujours de bons conseils, m’aidant toujours à voir les choses sous un angle différent.

Instagram / Tyler Baltierra

Le papa Teen Mom OG s’est amusé torse nu au soleil lors de sa visite avec des amis[/caption]

Instagram / Tyler Baltierra

Il était sur l’eau en jet-skis et sur un bateau[/caption]

Il a ajouté: «Merci de m’avoir rappelé ma valeur personnelle lorsque je suis finalement sorti de cette relation toxique, merci d’être avec moi pendant mon processus de guérison, merci de m’avoir amené, ainsi que les personnes que j’ai mal jugées ensemble, à arriver à une compréhension de un autre.

«… Je sais que vous avez des problèmes avec les gens qui vous font des éloges ou des compliments, alors une partie de moi a fait cela publiquement pour aussi vous faire chier hahaha MAIS je voulais dire chaque mot, je t’aime mec!

Avec Tyler absent pendant quelques jours, Catelynn a posté une photo de lui et de leur fille sur Instagram, la sous-titrant avec combien il lui manque, le convoiter Dans le processus.

Instagram

Lui et Catelynn sont les parents de Nova, six ans, et de Vaeda, deux ans, ainsi que de leur fille Carly, 11 ans, qu’ils ont placée en adoption.[/caption]

Instagram

Catelynn a récemment annoncé qu’elle était de nouveau enceinte[/caption]

«Mon Dieu, ton visage @tylerbaltierramtv et ce corps me manquent», a-t-elle commencé. «Dépêchez-vous et revenez me voir !!!! Merci de m’aimer moi et nos filles comme vous le faites! Nous formons une équipe formidable.

La star de télé-réalité enceinte a terminé le message avec #middleschoolsweethearts, #mybae et #soulmates.

Auparavant, Tyler avait des fans le convoiter avec un selfie miroir de lui posant dans un T-shirt noir moulant et un bas gris.





Alors que l’article était accompagné d’une légende inspirante sur le fait de devenir «plus fort avec le temps», les fans du MTV show ne pouvait s’empêcher de diriger leur attention vers Tyler renflement visiblement grand.

Un fan a commenté: « Tyler Thang Is Thanginn », tandis qu’une autre personne a demandé: « Quelqu’un d’autre a fait un zoom avant? »

Aux côtés de deux émojis musculaires flexibles, un troisième utilisateur de médias sociaux est intervenu: «Okaaaaaay, mari de Caitlynns.»