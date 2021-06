La star de Teen Mom, Tyler Baltierra, célèbre ses «15 ans» avec Catelyn Lowell et admet que sa femme le fait se sentir comme un «enfant maladroit»

La star de TEEN Mom, Tyler Baltierra, a célébré « 15 ans » avec Catelyn Lowell et a admis que sa femme l’avait fait se sentir comme un « enfant maladroit ».

Tyler, 29 ans, a partagé un adorable instantané de lui-même et Catelynn, 29 ans, le Instagram.

Instagram

Tyler a déclaré que Catelynn lui avait fait sentir que «nous étions des enfants maladroits»[/caption]

MTV

Catelynn et Tyler ont célébré « 15 ans ensemble »[/caption]

Sur l’instantané, Tyler a croisé les yeux en plaisantant alors que Catelynn souriait à la caméra.

Pour célébrer leurs « 15 ans ensemble », Tyler a écrit en légende : « Tu me fais toujours sentir comme si nous étions des enfants maladroits ! Je t’aime tellement bébé. »

Dans le post poétique, la star de télé-réalité a ajouté : « Rester debout à parler tard le soir. Se blottir près de moi. Les cheveux me chatouillent le nez, ça ne me dérange pas.

« Allez-y, posez votre tête. Sentir mon cœur battre dans ta main

Laisse-moi juste te tenir jusqu’à la fin de la nuit.

En réponse à son message, Catelynn a déclaré dans la section commentaires: « Je t’adore tellement tout simplement! »

La star de MTV a remercié son mari de « m’avoir toujours traité comme une reine ».

Récemment, le couple a retrouvé leur fille aînée, Carly, 12 ans, qu’ils avaient fait adopter.

Twitter

Tyler et Catelynn réunis avec Carly[/caption]

Les trois n’ont pas pu se voir au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

le AdosMamanOGetAdosMaman2 Le compte Reddit avait partagé un tweet de Catelynn et Tyler conseillère en adoption, Dawn Baker.

Dawn a tweeté : « Un week-end tellement amusant avec quelques-unes de mes personnes préférées. @CatelynLowell @TylerBaltierra #12yearvisit #openadoption #love.

Dawn, Tyler et Carly ont posé ensemble pour un instantané.

MTV/Maman adolescente

Brandon, Teresa, Catelynn, Tyler et Carly se sont réunis pour une photo de groupe[/caption]

Les stars de la télévision ont placé Carly en adoption lorsqu’elles étaient au lycée alors qu’elles partageaient leur histoire sur 16 And Pregnant.

Au cours de la récente Maman ado réunion, l’hôte Dr. Drew a affirmé que les parents adoptifs de Carly, Brandon et Teresa, sont limiter sa relation avec le couple 16 ans et enceinte.

Brandon et Teresa ne voudraient pas que Carly soit sous les feux de la rampe.

En avril, Catelynn et Tayler ont admis qu’ils avaient tous les deux peur des parents adoptifs de Carly parce qu’ils pourrait emporter leur relation avec elle.

Instagram/Tyler Baltierra

Novalee et Vaeda photographiés ensemble[/caption]

Pendant le Ados Maman OG réunion, Tyler a déclaré qu’ils « se sentent toujours inférieurs » à Brandon et Teresa « parce qu’en un claquement de doigt, ils pourraient tout enlever ».

Le duo a partagé sa « gratitude » envers les parents adoptifs de Carly pour leur avoir permis de passer du temps avec leur fille.

Catelynn et Tyler sont également les parents des filles Novalee, six ans, et Vaeda, un an.

Attendant actuellement sa quatrième fille, Catelynn a partagé clips de sa grossesse en mai.





Catelynn a sous-titré la vidéo émotionnelle: « Notre deuxième bébé arc-en-ciel, elle est déjà tellement aimée. »

La vidéo comprenait une photo de Nova et Vaeda, qui sont tous deux enthousiasmés par leur futur frère.

Tyler a sauté dans les commentaires et a écrit: « Je vous aime tellement les filles! »

Instagram

Catelynn attend actuellement son quatrième enfant[/caption]