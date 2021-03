La star de TEEN Mom OG, Ryan Edwards, a affirmé que Maci Bookout avait fait virer sa famille de l’émission MTV parce qu’elle «craignait» que ses parents «disent la vérité».

Ryan, 33 ans, sa femme Mackenzie, 25 ans, et ses parents, Jen et Larry, étaient viré de Teen Mom OG plus tôt cette semaine au milieu de leur querelle en cours avec sa maman bébé Bookout Maci et son mari, Taylor McKinney.

L’épouse de Ryan, Mackenzie, 25 ans, a affirmé que Maci avait fait renvoyer la famille Edwards par «représailles» après que Larry eut été confronté et combattu avec son mari lors de la réunion.

Ryan a déclaré en exclusivité au Sun: «Maci a peur que ma mère et mon père commencent à dire la vérité.

«Elle se battra toujours pour nous faire sortir de la série.»

Ryan, qui partage son fils Bentley, 12 ans, avec Maci, a déclaré que même s’il ne pouvait pas parler au nom de ses parents, il ne le croyait pas et Mackenzie reviendrait à Adolescent maman og.

Il a poursuivi: «MTV ne représente vraiment rien en quoi nous croyons ou soutenons.»

Ryan avait précédemment déclaré au Sun que le tirer ne l’a pas dérangé.

Il a déclaré: « Je n’ai vraiment pas beaucoup réfléchi à MTV maintenant que j’ai mon propre atelier de fabrication. »

Le soleil était le premier à signaler les tirs, comme Larry l’a dit précédemment: «Nous, la famille, avons été licenciés de l’émission par le réseau. C’est incroyable. »

Bien que Larry n’ait pas pu confirmer pourquoi la famille avait été relâchée, il a admis Maci était «tellement en colère» contre lui à la réunion pour avoir prétendu qu’ils n’avaient pas vu Bentley depuis un mois.

Il a ajouté: «Nous avons eu tellement de problèmes.»

Une source a dit Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley que Maci, 29 ans, a fait virer la famille.

L’initié a déclaré à la sortie: «Ryan et Mackenzie, ainsi que Jen et Larry, étaient tous sur un appel avec la production mardi les informant qu’ils ne seront plus dans l’émission à l’avenir.

«Les Edwards ont été informés que les représentants de Maci voulaient prendre une direction différente et mettre en valeur toutes ses capacités. Maci est allée à la production et a expliqué qu’elle voulait que son histoire couvre toutes les parties de sa vie et ne se concentre plus sur Ryan et sa famille.

L’initié a affirmé que revenir dans le futur était une option, car « ils étaient simplement mis de côté en ce moment. »

Le point de vente a rapporté que la famille ferait une apparition la saison prochaine pour discuter du combat pour les retrouvailles.

Mackenzie a dit sans une boule de cristal de Le rôle de Maci dans les tirs: «Nous avons reçu un appel de MTV et l’agent de Maci est allé au-dessus de leurs têtes et est allé à Viacom.

« Ils ont dit qu’ils voulaient se concentrer sur toutes les capacités de Maci et tout ce qu’elle fait et nous avons pris le temps de l’émission qu’elle pourrait utiliser pour montrer tout cela. »

«D’un autre côté, ils ont dit que lorsqu’elle ne remplissait pas ses obligations ou qu’elle n’avait pas assez de contenu, ils nous rappelleraient.

«À peu près Ryan a dit:« Non. Nous allons passer à autre chose, nous allons vivre nos vies, nous allons faire notre travail et avoir une vie normale. Ne perdez pas votre temps ou votre le souffle revient. »

Elle a poursuivi: «Ils ont dit qu’ils pouvaient lire entre les lignes et que c’était plus comme une chose de colère et plus comme un accord de type représailles après que Jen, Larry et Taylor s’y soient engagés.

« Ses tweets ultérieurs qu’elle a eu … c’est plus un truc de type » Je vais vous montrer qui est le patron « en colère.

« Et malheureusement, la vérité est qu’elle appelle les coups de feu ici, c’est son émission. C’est ce que c’est, c’est bien. »

Les licenciements surviennent après que MTV a publié un teaser de l’émission de réunion de Larry se lève pour affronter Taylor lors d’une dispute.

Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley a rapporté le combat: «On pouvait couper la tension avec un couteau quand ils étaient tous assis là-bas.

«Mais tout allait bien jusqu’à la toute fin du segment. Maci n’arrêtait pas de donner des réponses vagues et expliquait clairement qu’elle était bouleversée mais ne voulait pas dire pourquoi.

Taylor a alors «explosé» sur Jen et Larry.

L’initié a déclaré: «Il leur a dit que Ryan était un ‘morceau de merde’ et que, contrairement à Ryan, il était là pour Bentley depuis longtemps.

«Il a dit à Larry et Jen que Ryan devrait être plus comme lui. [Taylor] s’est levé et a finalement demandé à Larry s’il voulait sortir les choses. Mais ça n’est pas allé aussi loin. Rien n’est devenu physique.

Maci, qui est également la mère de Jayde, 5 ans, et Maverick, 4 ans, auraient alors qualifié Jen de « chienne manipulatrice » avant de quitter la scène.

Le père de Ryan, Larry, avait précédemment déclaré au Sun en octobre que le père de Teen Mom OG était « Non autorisé » à voir Bentley, car la famille «n’a pas eu l’occasion de le voir beaucoup».

Il dit précédemment de Ryan et Maci: «Leur relation ne va pas bien. Ce n’est pas mieux. Quelque chose est apparu qu’elle voulait et dont elle avait besoin.

«Ryan n’allait pas se conformer à tout ce qu’elle veut et a besoin et nous avons été fermés.

«Bentley en ce moment, nous ne pouvons même pas le voir, ils ne sont même pas autorisés à le voir. C’est comme ça. »

Maci est en retrait avec Ryan depuis sa prison et sa cure de désintoxication pour abus d’héroïne.

Larry a insisté sur le fait que son fils est sobre aujourd’hui, alors que les fans ont supposé que Ryan, qui est également le père de Jagger, 2 ans, Stella, 1 an, et son beau-fils Hudson avec Mackenzie, pourrait avoir rechuté après qu’il est apparu «élevé» dans un épisode précédent.

Sur la saison en cours, Bentley a refusé de voir son père jusqu’à ce qu’il a accepté d’aller en thérapie avec lui travailler sur leur relation tendue.

Maci a emmené sur Twitter pour claquer Ryan et Mackenzie, qui lui a reproché la décision de Bentley.

Lorsque Ryan a qualifié Maci de «méchante pute méchante» parce que Bentley ne voulait pas aller à l’anniversaire de son frère Jagger à leur domicile, Maci a tweeté: « Je voulais vraiment publier des commentaires ‘mesquins’ (et hilarants), mais j’attendrai qu’ils puissent me dire le définition de «petit» sans le googler et le lire à voix haute. »

Puis, quand Mackenzie a qualifié Maci de «petite salope» pour avoir empêché Bentley de les échapper dans l’épisode de la semaine dernière, elle est partie après l’épisode.

Maci a licencié: «Quand cette fille dit ‘si cela a un effet sur vous voir B’ et alors il dit ‘elle fait ça tout le temps’, je suis comme tenir le foutu téléphone.

« Ai-je le contrôle sur son père bio montrant jusqu’à 5 des 100 événements scolaires / sportifs que Benny a organisés? Et pourquoi n’appelle-t-il jamais / envoie-t-il jamais un SMS à B?

Elle a ajouté: « Je préfère être une petite salope plutôt qu’une stupide. #Allday. »

Larry a déjà dit au Sun qu’il était «désolé» son petit-fils « Je n’ai pas pu profiter des deux familles sans le drame. »

La famille Edwards a fait de fréquentes apparitions sur Teen Mom et Teen Mom OG au fil des ans.