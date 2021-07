La star de Teen Mom, Ryan Edwards, a critiqué le fait de ne JAMAIS tenir ses enfants alors que sa femme Mackenzie partage une autre photo de famille

La star de TEEN Mom, Ryan Edwards, a été critiquée pour « ne jamais tenir ses enfants » alors que sa femme, Mackenzie, a partagé une autre photo de famille sur la plage.

Le couple – qui a été botté de la MTV show – sont actuellement impliqués dans une querelle avec son premier bébé maman, Maci Bookout.

Ryan Edwards/Instagram

La femme de la star de Teen Mom Ryan Edwards, Mackenzie, a partagé une nouvelle photo de famille[/caption]

MTV

Cependant, Ryan a été critiqué alors que les fans l’accusaient de « ne jamais tenir ses enfants »[/caption]

Mackenzie a pris à Instagram pour publier le cliché, qui la montrait assise dans le sable et tenant son fils Hudson – qu’elle partage avec l’ex Zach Stevens – ainsi que sa fille avec Ryan, Stella.

Leur autre fils, Jagger, est assis près de sa mère et semble être distrait par un jouet.

Cependant, Ryan s’assoit un peu à l’écart de sa famille, alors qu’il tient son chien et sourit pour la photo.

Les fans n’étaient pas tous sur la photo, cependant, comme ils ont appelé Ryan, comme une personne a écrit: « Ce qui est bizarre pour moi, c’est qu’il ne tient aucun de ses enfants, toujours ce chien. »

Un autre a accepté et a ajouté: « Pourquoi ne tient-il jamais ses enfants? » tandis qu’un troisième a sonné: «Ryan a un chien. Mac a ses enfants.

Alors qu’une personne a écrit: « Ryan et son chien, mais pas son propre fils. »

LA ROUTE DIFFICILE DE RYAN ET BENTLEY

Pas plus tard qu’hier, Mackenzie a partagé une photo similaire, qui n’incluait pas non plus le fils de Ryan avec Maci, Bentley, 12 ans.

