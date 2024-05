Mackenzie McKee de Maman adolescente OG est fiancé à Khesanio Hall !

Mercredi, la star de télé-réalité de 29 ans s’est entretenue avec Nous chaque semaine et a partagé qu’elle et Khesanio se préparaient à marcher dans l’allée dans un avenir proche après qu’il ait récemment posé la question. Dans l’interview, la maman de trois enfants a détaillé avec enthousiasme la proposition et pourquoi elle pense que leur amour durera.

« Je me suis fiancé hier soir », a déclaré Mackenzie au média. « C’est très, très nouveau. C’était une grosse surprise. »

Selon la star de télé-réalité et influenceuse des médias sociaux, Khesanio a emmené son père et ses sœurs en ville pour être là pour les fiançailles et a fait un clin d’œil spécial et privé à sa mère, Angie Douthit, qui décédé en 2019. Mackenzie était incroyablement proche de sa mère et Le combat d’Angie contre le cancer joué sur Maman adolescente OG après sa mort.

Khesanio Hall et Mackenzie McKee de « Teen Mom OG » sont fiancés – MTV

Bien que Mackenzie n’ait pas expliqué comment Khesanio avait inclus sa mère dans ce grand moment, elle a partagé que l’inclusion de ses proches était significative. « Tous les gens que j’aimais étaient là et tout le monde pleurait et c’était juste, il a rendu cela très, très spécial », partage Mackenzie. « Cela signifie beaucoup pour moi. »

Le couple – qui a rendu public Instagram en janvier 2023 – a déclaré Nous chaque semaine qu’ils se préparent avec impatience à commencer à planifier et que l’une des premières étapes sera de redimensionner la bague personnalisée qu’il a achetée pour elle. Pour ceux qui disent que le couple se précipite, ils se disent plus sûrs que jamais de leur amour.

« Nous savions en quelque sorte [immediately], et cela fait presque deux ans et il n’y a pas un jour où j’ai douté ou eu des doutes », explique Mackenzie à propos de leur relation. « Je suis juste vraiment heureuse et je n’ai jamais eu ce genre d’amour. Je l’admire vraiment en tant que personne et il est simplement intervenu et a élevé ces enfants. «

Mackenzie était auparavant mariée à Josh McKee – le père de ses trois enfants – mais le couple a décidé d’arrêter en 2022 après neuf ans de mariage. Dans un message à l’époque, elle avait déclaré qu’elle n’avait aucune mauvaise volonté à son égard et qu’ils travaillaient ensemble pour coparentalité de leurs enfants – Gannon, 12 ans, Jaxie, 10 ans, et Broncs, 7 ans.

« Avec tous les messages que je reçois et les articles qui sortent, je voulais que vous entendiez ce qui se passe de moi seul. Parfois, les choses fonctionnent et parfois, peu importe à quel point vous vous battez, ça ne marche tout simplement pas », Mackenzie a écrit en juillet 2022. « Je brise mon silence sur Josh et moi. Je le respecterai toujours en tant que père de mes enfants mais il est temps pour moi de trouver mon bonheur 🙏. »

Début mai, le Soleil américain a rapporté que près de deux ans après l’annonce de leur divorce, Josh et Mackenzie avaient conclu un accord de garde partagée, Mackenzie ayant les enfants la plupart du temps.

