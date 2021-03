La star de TEEN Mom, Mackenzie Edwards, a promis de « continuer à apparaître » dans un nouveau post Instagram.

Le message intervient après que les fans aient exprimé leur crainte que son mari Ryan Edwards ne rechute.

Le joueur de 24 ans a pris Histoires Instagram jeudi pour partager un message texte qui disait: « Vous êtes tellement aimé. »

« Vous ne serez pas toujours motivé », lit-on dans un deuxième article, tandis qu’un troisième déclarait: « Mais continuez à vous présenter. »

Les messages de motivation ont continué, comme un quatrième encourageait: « Finalement vos actions deviendront des habitudes. »

« Et ces habitudes feront partie de votre routine », a déclaré le post suivant, tandis que le dernier disait: « Alors vos résultats deviendront votre motivation. »

La star de Teen Mom a épousé Ryan, 33 ans, en 2017.

Le couple partage les enfants Jagger, deux ans, et Stella, un, tandis que Mackenzie a un enfant d’une relation précédente.

Pendant ce temps, Ryan partage son fils Bentley, âgé de 12 ans, avec son ex Bookout Maci, 29.

Ryan a fait craindre qu’il ait rechuté sous la drogue après que les fans ont dit qu’il était apparu « haut » dans l’épisode de mardi de Adolescent maman og.

La star de MTV a lutté contre la drogue pendant des années et a été en cure de désintoxication à plusieurs reprises, alors qu’il a également fait l’objet de plusieurs arrestations liées à la drogue.

Le joueur de 33 ans a suscité l’inquiétude tout en parlant à Mackenzie à l’extérieur de leur domicile du mois du SOPK, un mois consacré à la sensibilisation au syndrome des ovaires polykystiques.

Ryan a demandé: « Pourquoi a-t-il besoin d’un mois … pourquoi … Je suis juste confus comme pourquoi avez-vous besoin d’être conscient de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? »

La jeune mère a répondu qu’elle avait pour but de sensibiliser le public au syndrome, ajoutant: « Ce serait vraiment difficile de vivre cela avec Stella [their daughter]. Je prie que cela ne lui arrive pas. «

Ryan a dit: «Ouais, ce ne serait pas très», avant de rire et de dire «très amusant du tout».

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs craintes pour la star de télé-réalité après la scène, comme l’a écrit une personne: « Je ne sais pas s’il est défoncé ou pas, mais je le regarde depuis des années et il blâme Maci pour tout. »

Un autre spectateur a ajouté: « J’ai l’impression que nous pouvons toujours dire avec Ryan si vous regardez un épisode ou deux s’il a l’air propre. Ce sont ces yeux. »

Ryan a eu un Relation tendue avec son ex-fiancée et Bentley après ses années de réadaptation et de prison pour toxicomanie.

En plus de Bentley, Maci partage sa fille, Jayde, cinq ans, et son fils, Maverick, cinq ans, avec son mari Taylor McKinney.

De retour en février, le Maman ado La star a critiqué Mackenzie pour avoir traité Bentley de menteur sur Instagram.

À côté d’une capture d’écran du commentaire de Mackenzie, Maci a écrit: « Mackenzie est courageux assis sur un canapé et répond à des inconnus sur les réseaux sociaux à propos de mon fils, mais il n’est toujours pas assez courageux pour s’asseoir sur un canapé et me parler à la réunion. »