La star de Teen Mom, Mackenzie Edwards, dénonce la «mauvaise danseuse de TikTok» Jenelle Evans après avoir soutenu MTV en licenciant Ryan «malsain»

La star de TEEN Mom OG, Mackenzie Edwards, a critiqué la «mauvaise danseuse de TikTok» Jenelle Evans.

Les commentaires de Mackenzie interviennent après que Jenelle ait soutenu MTV pour avoir licencié le mari «malsain» de la jeune femme de 24 ans, Ryan Edwards.

MTV

Mackenzie a critiqué la «mauvaise danseuse de TikTok» Jenelle Evans[/caption]

Youtube

Jenelle a récemment soutenu MTV pour avoir licencié Mackenzie et son mari Ryan[/caption]

MTV

L’ancien de Teen Mom 2 a qualifié Ryan de « malsain »[/caption]

Après Jenelle, 29 ans ont déclaré en exclusivité au Sun que Ryan, 33 ans, ne devrait plus apparaître sur Teen Mom OG en raison de sa consommation de drogue, Mackenzie applaudi en parlant à L’Ashley.

Elle a dit : « N’a-t-elle pas un chien à secourir, ou un podcast à partir duquel se faire virer, ou une mauvaise danse TikTok à recréer ?

La semaine dernière, le Adolescent maman 2 alun a applaudi la décision de MTV de supprimer ses anciennes co-stars Ryan et sa femme Mackenzie après que les fans aient soupçonné qu’il était apparu en haut de la série.

L’ancienne star de télé-réalité, qui a également admis sa propre toxicomanie dans le passé, a déclaré au Sun exclusivement qu’elle pensait MTV fait le bon appel.

Jenelle a déclaré: «Je ne pense pas qu’il soit sain pour les adolescents de regarder d’autres personnes se droguer, en particulier les jeunes adolescents qui regardent Maman ado. »

Instagram

Mackenzie a défendu son mari à la suite des commentaires de Jenelle[/caption]

Instagram

Le couple a récemment été licencié de Teen Mom 2[/caption]

Instagram

Le couple marié partage deux enfants ensemble[/caption]

La mère de trois enfants a ajouté qu’elle ne croyait pas aux affirmations de Mackenzie, déclarant: « Vous pouvez dire qu’il est souvent dans et hors de la drogue, peu importe ce que dit Mackenzie, et je pense simplement que cela n’a pas besoin d’être diffusé. »

MTV n’a pas confirmé la raison du licenciement de Ryan et Mackenzie.

Les problèmes juridiques de Ryan avec la drogue ont commencé en mars 2017 lorsqu’il a reçu une citation pour simple possession d’héroïne.

Il a été filmé en train de bredouiller ses mots et de s’endormir alors qu’il se rendait à son mariage avec Mackenzie le Maman ado, alors qu’il a été annoncé que Ryan était entré en cure de désintoxication pour la deuxième fois après la diffusion de l’épisode.

La star de télé-réalité a de nouveau été arrêtée en juillet 2018 pour rupture de probation, et en novembre de la même année, il a terminé son troisième séjour en cure de désintoxication.

MTV

Ryan est l’ex de la star de Teen Mom Maci Bookout[/caption]

MTV.com

L’ancien couple partage son fils Bentley[/caption]

Puis, en mars 2018, il a été arrêté pour demande de révocation après avoir échoué à un test de dépistage de drogue ordonné par le tribunal.

Ryan est apparu pour la première fois sur MTV en 2009 aux côtés de son ex Maci Bookout sur 16 & Pregnant, qui raconte la vie de jeunes couples alors qu’ils naviguaient dans la parentalité adolescente.

Les ex partagent un fils de 12 ans, Bentley, tandis que Ryan et Mackenzie partagent un fils de deux ans, Jagger, et une fille d’un an, Stella.

TIC Tac

Jenelle a déclaré qu’il n’était pas « sain pour les adolescents de regarder d’autres personnes se droguer »[/caption]

MTV

Elle a ses propres antécédents de toxicomanie[/caption]

Semblable à Ryan, Jenelle a également traité de la toxicomanie dans le passé.

Dans son livre Read Between the Lines: From the Diary of a Maman ado, elle a avoué être « accro » à l’héroïne et s’est souvenue de « s’être tiré quatre ou cinq fois par jour ».

Jenelle a également admis avoir fumé de la marijuana alors qu’elle était enceinte de sa fille de quatre ans, Ensley.

MTV

Jenelle a régulièrement abusé de drogues et d’alcool lorsqu’elle a joué dans Teen Mom 2[/caption]





L’ancienne star de télé-réalité qui reste en contact avec sa base de fans en partageant des clips sur TIC Tac– et son mari, David Raison, ont déjà été accusés d’être défoncés dans un avion en 2018.

Le couple controversé a précédemment publié une vidéo bizarre sur Snapchat, qui a fait accuser de nombreux fans de Teen Mom d’être « élevés ».

Selon Radar en ligne, Jenelle et David ont partagé un certain nombre de clips étranges qui les montraient en train de discuter Cardi B dans l’avion et plus tard en synchronisation labiale dans leur voiture.

Instagram

Jenelle et son mari David ont été accusés d’avoir été défoncés dans un avion en 2018[/caption]