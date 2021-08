La star de TEEN Mom, Lauren Comeau, ne sera pas inculpée pour avoir frappé son ex-fiancé Javi Marroquin après leur gros combat.

Javi, 28 ans, a appelé les flics sur Lauren, 29 ans, après un altercation à son domicile du Delaware aurait conduit à ce qu’elle le frappe en juillet.

Javi a appelé la police et a affirmé que Lauren l'avait frappé lors d'une bagarre

Un responsable de l’information publique du département de police de Douvres a confirmé en exclusivité au Sun que l’enquête avait été close et qu’aucune accusation n’avait été déposée.

La déclaration disait : « Aucune accusation criminelle ne sera déposée contre l’une ou l’autre des parties pour le moment.

«Après une enquête approfondie qui comprenait différents comptes rendus par les personnes impliquées, des déclarations d’un témoin indépendant, des preuves obtenues par des enquêteurs, les deux parties exprimant qu’elles ne voulaient pas d’implication de la police et une consultation avec le bureau du procureur général du Delaware, il a été déterminé qu’aucun des arrestations seraient effectuées.

JAVI APPELLE LA POLICE

Comme The Sun l’a signalé précédemment, Javi, qui partage son fils Eli, 2 ans, avec Lauren, a signalé un incident domestique à la police en juillet.

Un agent de l’information publique a révélé que « les agents ont répondu à cet endroit pour une affaire liée à la famille signalée. Cette affaire fait actuellement l’objet d’une enquête. Aucune arrestation n’a été effectuée. »

Une source a confirmé au Sun que Javi était la victime présumée lors de l’incident.

La source a allégué que Lauren « a frappé Javi au visage et lui a donné des coups de pied à plusieurs reprises ».

Dans une déclaration exclusive au Sun, Lauren a déclaré : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

La police a confirmé que l’enquête était toujours en cours à l’époque.

KAILYN DÉFEND JAVI

Javi et son ex-femme, Kailyn Lowry, puis est allé sur Instagram Live pour critiquer les affirmations de Lauren qu’elle n’est pas devenue physique avec son bébé papa.

Kailyn, qui partage son fils Lincoln, 7 ans, avec Javi, a donné le coup d’envoi du live : « Je veux me débarrasser de ça parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt. chez d’autres personnes.

« Alors Lauren, celui-ci est pour vous ! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais, jamais, jamais que vous le battiez devant son fils.

Le Maman adolescente 2 la star a poursuivi: « Nous n’allons pas prétendre que vous ne m’avez pas traité de » gros f ** k » et de » gros morceau de merde » hier soir ou quelle que soit la nuit où je vous ai appelé pour vous appeler ta merde.

«Alors oui, je t’ai traité de ‘c ** t’ mais ton ressentiment ne te donne pas le droit de battre les gens et en plus de parler de moi quand je me suis mis en thérapie.

«Je suis tellement déçu de la façon dont vous gérez cela et tirez la carte de la victime. Je sais que les gens vont venir vers moi pour ça, mais je ne le permettrai pas. »

Kailyn, 29 ans, a ensuite révélé la cause de l’altercation présumée: « D’après ce que j’ai compris, Lauren savait que j’allais dans le Wyoming rendre visite à un ami. Javi a demandé s’il pouvait venir, j’ai dit bien sûr, ce n’est pas seulement moi qui y va, c’est tout un groupe d’entre nous et les enfants viennent.

« Et elle s’est vraiment fâchée que Javi ait demandé Eli et dès qu’il a demandé Eli, c’est ce qu’on m’a dit, je sais pertinemment parce qu’on m’a envoyé des photos qu’elle l’a frappé au visage plusieurs fois et lui a donné des coups de pied quand il était à terre. Donc, nous n’allons pas prétendre que cela ne s’est tout simplement pas produit.

JAVI PARLE

Javi alors rejoint le live, comme il l’a dit : « Elle a dupé tous ces gens. J’espère que les gens verront qui elle est vraiment. C’est une façade. C’est comme ça. J’ai entendu votre histoire. Exactement ce que vous avez dit est exactement ce qui s’est passé. Si les rôles avaient été inversés, elle m’aurait laissé pendre en l’espace d’une seconde.

Javi a été surpris en train de tromper Lauren chez eux en août 2019.

Après une rupture de plusieurs semaines, les deux se sont réconciliés.

Mais alors en octobre 2020, Kailyn révélé dans un épisode de Teen Mom 2 qui a été filmé fin 2019 qu’il « a essayé de la baiser » « dans le parking de Wawa » alors que Lauren était à la maison avec leur fils.

Kailyn a continué à un producteur: « Il s’est garé dans le parking de Wawa quand je faisais le plein d’essence… Il a ouvert la porte et m’a dit: » Je veux te baiser tout simplement. «

«Et j’ai dit au revoir Javi. Et j’ai tous les SMS de lui essayant de se rencontrer à chaque fois que je suis à Douvres.

Kailyn a poursuivi le drame de tricherie: «Je suis désolé, mais quelle que soit la tricherie que vous ayez faite à un moment donné ne justifie pas ce qu’elle fait maintenant. Regardez dans le miroir et décidez. Elle a dit que tu l’avais trompée pendant cinq ans. Pourquoi permettre ça ?

« J’ai physiquement vu des messages avec mon propre live de Lauren à Javi et Lauren a dit à Javi » déposez les enfants et partez d’un f ** king bridge. « »

ORDONNANCE RESTRICTIVE

L’incident survient après que The Sun a rapporté en juin que Javi a déposé une ordonnance de protection contre les abus contre Lauren et a demandé la garde temporaire le 21 juin avant de demander l’annulation de l’ordonnance un jour plus tard.

Javi a déclaré dans les documents du tribunal du Delaware : « L’intimé m’a agressé devant nos enfants, je crains qu’elle ne vienne chez moi et m’agresse à nouveau et/ou essaie de prendre notre fils.

« Elle m’a agressé à plusieurs reprises et en raison de ma carrière, je veux protéger mon travail et mes enfants. »

Javi a continué à revendiquer l’altercation présumée : « L’argument verbal qu’elle a fermé le poing m’a donné plusieurs coups de poing. Elle a arraché ma chaîne en or de mon cou. Notre fils de 2 ans était présent et a été témoin.

Javi, qui partage la garde à 50/50 avec Lauren, a également demandé la garde temporaire d’Eli.

Il a demandé à Lauren de rester loin de lui, de son domicile et de son lieu de travail.

Une ordonnance temporaire de protection contre les abus a été accordée, car le tribunal « conclut par une prépondérance des preuves que l’intimé a commis un acte de violence domestique contre le requérant et conclut en outre qu’il existe un danger immédiat et présent d’actes de violence supplémentaires. . «

Puis, le 22 juin, Javi a déposé une demande de rejet volontaire de la pétition.

Il a expliqué : « Je ne me sens plus menacé par la mère de mon fils. Je crois que nous pouvons gérer toute altercation qui survient.

EMPLOI EN DANGER

Le travail de Lauren à Arbonne, où elle vend des produits de nutrition holistique, de maquillage et de soins de la peau, serait menacé après l’incident domestique.

Un fan de Teen Mom a contacté Arbonne et lui a demandé pourquoi ils laisseraient quelqu’un impliqué dans un incident de violence domestique travailler pour eux.

Dans une capture d’écran publiée sur un site de fans de Teen Mom, un représentant de la société aurait répondu : « Merci d’avoir porté cela à notre attention. Nous sommes au courant de l’incident signalé et prenons ce genre de choses très au sérieux.





« Notre équipe d’éthique des affaires et de durabilité (BEST) se penche sur la question. En raison de la confidentialité, nous ne pouvons pas partager d’autres détails sans le consentement de la personne concernée. »

Le Sun a précédemment rapporté que Lauren avait une sauvegarde potentielle, car elle a a déposé une licence commerciale pour sa propre entreprise.

Selon les dossiers, Lauren a enregistré Comeau & Co LLC le 10 mars 2021, se désignant comme agent de la société.

Médias sociaux

Javi et Lauren se séparent après son dernier scandale de fraude

Médias sociaux

Javi et Lauren partagent la garde partagée de leur fils Eli, 2 ans

Instagram/Kailyn Lowry

Kailyn s'est tenue aux côtés de son ex-mari et a affirmé qu'il ne mentirait pas à propos de Lauren le frappant