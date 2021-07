La star de Teen Mom Kailyn Lowry montre des courbes dans un bikini rose vif pendant ses vacances

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a montré ses courbes dans un bikini rose vif.

Elle est actuellement en vacances avec la co-star Leah Messer.

Horrible, 29 ans, l’a prise Histoire Instagram mercredi pour partager des vidéos d’elle et Kailyn, 29 ans, passent du temps de qualité ensemble pendant qu’ils profitent du soleil.

Dans un clip, Leah a zoomé sur la mère de quatre enfants alors qu’elle berçait un bikini rose vif.

le Maman adolescente 2 les cheveux de la star étaient tirés en arrière en un chignon haut, tandis qu’elle portait des lunettes de soleil et un gilet de sauvetage orange et qu’elle tenait un plus petit bleu dans sa main.

Kailyn a dit à Leah : « Mes pieds sont brûlants. »

Les stars de MTV ont documenté leur voyage amusant sur les réseaux sociaux, comme Leah a révélé mardi que elle a finalement pu rencontrer Creed, le fils de 11 mois de Kailyn.

La mère de trois enfants a heureusement tenu le plus jeune fils de Kailyn en un clin d’œil, qu’elle a légendé: « Enfin, j’ai rencontré ce gentil petit gars. »

Leah a ajouté un autocollant qui disait « obsédé » sur la légende, alors qu’elle taguait les comptes Instagram de Kailyn et Creed.

S’AMUSER

Les amis continué à documenter leur voyage en République dominicaine, alors que Kailyn partageait un clip de Leah tressant les cheveux de la mère de quatre enfants.

Kailyn a ri lorsque Leah a dit à la caméra: « Vos cheveux n’ont pas été brossés, alors ne vous contentez pas de moi s’il y a beaucoup de bosses dans votre tresse. »

La mère de Creed a ensuite ajouté: « La mère de la fille a dit que je ne me brossais pas les cheveux. »

le MTV La star a ensuite souligné les poils de bébé devant sa tête, déclarant qu’elle espérait que sa « repousse d’avoir Creed ».

Leah a continué à montrer Creed sur elle Histoire Instagram alors qu’elle partageait à nouveau une vidéo de boomerang du Maman ado Compte Instagram qui la montrait soulevant le bébé de 11 mois dans les airs.

Alors que la légende expliquait que Leah et Creed se sont rencontrés pour la première fois, la mère de trois enfants a ajouté quatre emojis en forme de cœur à la publication.

Kailyn partage ses deux plus jeunes fils avec l’ex Chris Lopez, tandis qu’elle est également la mère d’un fils de 11 ans Isaac avec l’ex Jo Rivera et d’un fils de sept ans Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin.

Pendant ce temps, Leah partage ses jumelles de 11 ans Aliannah et Aleeah ​​avec son ex-mari Corey Simms et sa fille de huit ans Adalynn avec son ex-mari Jeremy Calvert.

AMIS DE SOUTIEN

Alors que les stars de MTV continuaient de partager des extraits des vacances amusantes, les fans se sont tournés vers Reddit pour féliciter les femmes pour leur amitié.

Les fans ont commenté le lien étroit de la star de MTV, l’un d’eux disant: « Ils semblent vraiment s’amuser ensemble. »

Un autre a accepté, écrivant: « Je suis désolé pour cela mais j’aime leur amitié. »

Tandis qu’un autre a répondu : « Je suis d’accord. Ils sont plutôt mignons ici. »

