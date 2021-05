La star de Teen Mom Javi Marroquin fait la fête avec l’ex Lauren Comeau à Miami après que Kailyn Lowry a trompé ses accusations

TEEN Mom Javi Marroquin, 2 étoiles, a fait la fête avec l’ex Lauren Comeau à Miami.

La sortie intervient après que Kailyn Lowry ait fait des réclamations pour tromperie contre son ex-mari.

Jeudi, le joueur de 28 ans a pris à Instagram pour partager une vidéo de ses derniers moments passés à faire la fête à Miami.

Parallèlement au clip, le père de deux enfants a écrit: « Miami nuits! Super reconnaissant de nous avoir invités et une nuit que je n’oublierai jamais … ps Miami est incroyable.

« La diversité et la culture sont inégalées. »

Les fans ont vite remarqué que l’ex Lauren de Javi, 29 ans, est apparue dans le clip, alors que les coparents avaient les bras autour de l’autre tout en posant pour une photo avant de souhaiter un joyeux anniversaire à un ami.

Tandis que certaines MTV les fans peuvent soupçonner que les ex ont ravivé leur romance, Lauren a récemment mis fin à la spéculation dans un article sur Instagram Story avant que Javi ne partage le clip.

Parallèlement à une capture d’écran d’une conversation entre Javi et un troll affirmant qu’ils sont de retour ensemble, Lauren a écrit: « C’est 100% faux.

« Javi et moi ne sommes pas ensemble. Coparentalité de notre fils. »

Elle a poursuivi: « Cette rumeur / interaction de taureaux que Javi a eue avec un troll est complètement ridicule.

« J’ai déjà traité avec Javi mais j’ai fini de laisser d’autres personnes inventer des rumeurs / parler pour moi. »

Javi et Lauren partagent leur fils Eli, âgé de 2 ans.

La star et sa petite maman se sont séparés après que des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait triché Kailyn, 29.

L’année dernière, Kailyn a provoqué un drame majeur lorsqu’elle a revendiqué Javi a essayé de la rencontrer dans un parking pendant qu’il était fiancé à Lauren.

le Adolescent maman 2 star était en colère contre son bébé papa pour ne pas avoir rempli ses responsabilités de coparentalité, alors qu’elle se plaignait: «Vous allez me traiter comme ça.

«Oh, c’est pour ça que tu as essayé de me baiser mardi? Dans le parking de Wawa, pendant que ta copine est à la maison avec ton fils… juste la semaine dernière.

Suite aux allégations, le cœur brisé Lauren est retourné dans son état d’origine du Maine avec Eli avant de s’installer dans le Delaware.

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017, alors qu’ils partagent ensemble leur fils de sept ans, Lincoln.

Au cours du week-end, le père de deux enfants s’est ouvert dans une émotion Post Instagram comme il a admis qu’il devait « vivre avec la douleur tous les jours » après sa rupture avec Lauren.

La star de télé-réalité a commencé: «Ce n’est pas souvent que j’ai du temps sérieux pour m’asseoir et réfléchir sur ma vie.

« Ces 2 dernières années ont été des années difficiles à vivre. Je me demande et je me demande quand je sortirai de la saison dans laquelle je suis.

« Alors je pense que ça va, Dieu m’a mis ici pour une raison. Beaucoup d’entre vous disent que je suis un bon père (ce que je suis vraiment reconnaissant et honoré) mais suis-je un homme bon pour eux?) »

Après avoir expliqué qu’il avait pris un long trajet pour «penser à sa vie», Javi a conclu: «J’avais tout ce que je voulais. Tout ce dont je rêvais et je l’ai raté. il sera toujours réparable, mais je prie pour que ce soit le cas et un jour, il reviendra à ce qu’il aurait toujours dû être.

« Je vis avec cette blessure tous les jours. Choisissez votre dur et combattez-vous à tout prix. Je ne sais pas vraiment où je veux en venir, mais soyez gentil. Chacun est aux prises avec ses propres problèmes. 💙 # exodus14: 14. »