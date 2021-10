La star de Teen Mom Cory Wharton SLAPPED par la petite maman Taylor Selfridge après avoir plaisanté sur le fait de ne pas se marier

La star de TEEN Mom, Cory Wharton, a été giflé par sa petite maman Taylor Selfridge après avoir plaisanté sur le fait de ne pas se marier.

Cory, 30 et Taylor, 27 ans, se sont filmés debout devant un manoir.

Instagram/@corywharton_ig

La star de Teen Mom, Cory Wharton, a décidé de faire une blague sur le fait de ne pas se marier avec sa petite amie Taylor Selfridge[/caption]

Instagram/@corywharton_ig

Cependant, sa deuxième maman n’était pas contente car elle a décidé de le gifler[/caption]

Au cours de l’histoire d’Instagram, une foule s’était rassemblée alors que le couple se réjouissait avec leurs coupes de champagne.

Taylor était abasourdie dans sa robe noire et Cory portait une chemise blanche boutonnée jusqu’au col, alors que la musique du mariage jouait en arrière-plan.

Les Ados Maman OG star a déclaré: « Quelqu’un a fait le nœud… pas moi! »

Cory a commencé à rire lorsque Taylor a roulé des yeux vers lui, puis l’a giflé sur le côté de son visage.

Les MTV la star a également sous-titré la vidéo: « Je t’aime bae. »

Le couple de stars de la réalité – qui s’est rencontré le Ex sur la plage – sont les parents de leur fille de 1 an Mila, tandis que Cory est également le père de sa fille de 4 ans Ryder avec son ex Cheyenne Floyd, 28.





En juin, les fans étaient convaincus que Cory et Taylor s’étaient séparés.

Les fans ont commencé à spéculer sur le fait que le couple pourrait s’être séparé après une série de publications suspectes sur les réseaux sociaux.

La spéculation est intervenue après qu’un téléspectateur a affirmé que la star de la télévision avait été « étrangement silencieuse sur les réseaux sociaux ».

Pendant ce temps, Taylor avait omis de mentionner son petit ami après avoir offert un cadeau à un ami.

LES COMMENTAIRES

Un utilisateur a écrit sur Reddit: « Suivez les commentaires ‘personne ne s’en soucie’, mais je soupçonne que Taylor et Cory ont rompu…

« Cory a été étrangement silencieux sur les réseaux sociaux et Taylor a partagé ceci d’elle félicitant un ami pour la naissance de sa fille et aucune mention de Cory (ou même Ryder) sur la carte. »

Un deuxième utilisateur a répondu: « Omg vous les gars, nous l’avons appelé. Combien de mois après la naissance de Mila avons-nous dit qu’ils se sépareraient ?!?

Un troisième commentateur a écrit : « Je ne serais pas surpris, Corey ne sera jamais l’homme d’une seule femme. »

Une autre personne a souligné : « La seule pour qui je me sens mal est Mila. Cory aura 5 autres bébés mamans à l’avenir.

Auparavant, le couple avait a fêté le premier anniversaire de Mila avec une soirée à thème Toy Story.

La personnalité de la télévision et sa deuxième maman bébé portaient des tee-shirts assortis avec leurs enfants alors qu’ils s’habillaient tous pour la célébration

LA RANDONNÉE DU MATIN

Récemment, Cory a été jugé « brut” par les fans après avoir posé à Kobe Bryantsur le site du crash avec Mila.

Au cours de sa « belle randonnée matinale », Cory portait son maillot numéro huit des Lakers alors qu’il transportait Mila dans la montagne vers l’emplacement du crash qui a tué Kobe, le sien fille Gianna, 13 et sept autres.

Les fans l’ont critiqué pour avoir créé du contenu pour les médias sociaux afin de gagner des « j’aime/vues ».

Médias sociaux – Se référer à la source

Cory et Taylor partagent une fille, Mila[/caption]

Cory Wharton/Instagram

Il est également papa d’une fille de 4 ans Ryder[/caption]

MTV

Cory partage Ryder avec la star de Teen Mom 2 Cheyenne Floyd[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe US Sun ? Écrivez-nous à exclusif@the-sun.com ou appeler 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS