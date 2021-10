La star de Teen Mom, Cory Wharton, a été qualifiée de «dégoûtante» et «bizarre» pour avoir posé sur le site du crash de Kobe Bryant avec sa fille Mila, 1 an

Les fans de TEEN Mom ont qualifié la star Cory Wharton de « dégoûtant » pour avoir posé sur le site du crash de Kobe Bryant et avoir collé les photos en ligne.

Le trentenaire a été accusé d’avoir visité le site commémoratif juste pour créer du contenu pour les médias sociaux afin de gagner des « j’aime/vues ».

4 Cory Wharton a visité le site du crash de Kobe Bryant avec sa fille Mila, 1 Crédit : Instagram / corywharton_ig

4 Ils ont fait une «randonnée matinale» sur les lieux, avec la baba mama de Cory, Taylor Selfridge Crédit : Instagram / corywharton_ig

Cory a partagé vendredi des vidéos et des photos de sa « belle randonnée matinale » avec sa petite amie Taylor Selfridge et leur fille de 1 an, Mila.

Portant son maillot numéro huit des Lakers, en l’honneur de Kobé, Cory a porté Mila attaché à sa poitrine jusqu’à la montagne vers l’emplacement de la crash qui a tué Kobe, le sien fille Gianna, et sept autres.

Ils se rendaient à la Mamba Academy de Kobe pour une séance d’entraînement lorsque l’hélicoptère est tombé dans le brouillard. en janvier 2020.

Près de deux ans plus tard, Cory a décidé de se rendre sur le site du crash avec sa famille et a partagé toute l’expédition sur son Instagram.

Après s’être rendus là-bas, ils ont appris qu’il y avait tout un mémorial installé avec des chapeaux, des fleurs et d’autres souvenirs de fans pour montrer leur amour pour le défunt.

En voyant tout cela, le Maman ado La star a admis qu’ils « auraient dû apporter des fleurs », mais il ne savait pas que d’autres l’avaient fait., bien que les fans aient estimé que c’était le moindre de ses problèmes avec la situation.

« C’est dégoûtant », a déclaré un fan contrarié sur Reddit.

Un autre a écrit : « Très étrange, et documenter sur IG est encore plus étrange »

Un troisième a commenté : « Issa non pour moi. Cory est un homme étrange.

D’autres l’ont qualifié de « triste » qu’il publie ces photos sur les réseaux sociaux pour des « j’aime et des vues » et ont qualifié le tout de « morbide » et d' »un peu étrange ».

Cory a également partagé une vidéo du site de l’accident où il a parlé de l’événement et des personnes impliquées, en la sous-titrant : « Avertissement : si je dis quelque chose d’inexact, merci à toute la famille touchée. »

Plus tard, il a partagé des photos souriantes de lui et de sa fille posant sur le site, devant le mémorial.

« Aujourd’hui, nous avons eu la chance de faire une randonnée et de visiter le site du crash de Kobe », a-t-il écrit à côté des clichés. « Vous savez, nous avons dû rendre hommage au Black Mamba 💜💛🐍 »

Les fans ont fustigé la star de télé-réalité pour les photos, l’appelant « de mauvais goût » et « complètement faux » de poser pour des clichés aussi heureux dans un endroit sombre.

La sortie en famille intervient des mois après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Cory et Taylor s’étaient séparés.

Les fans ont spéculé que le couple, qui s’est rencontré sur Ex on the Beach, avait chemins séparés après qu’un téléspectateur ait affirmé que Cory avait été « étrangement silencieux sur les réseaux sociaux ».

Taylor a également omis de mentionner Cory dans un cadeau à un ami.

Cory était auparavant critiqué pour avoir laissé son plus jeune enfant derrière alors qu’il tournait la série de compétition populaire, The Challenge.

4 Kobe, sa fille Gianna et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’avion en janvier 2020 Crédit : Reuters

4 Les fans ont reproché à Cory d’être allé avec sa famille sur le site du crash pour poser pour des photos sur les réseaux sociaux Crédit : Diego Canseco