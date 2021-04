La star de TEEN Mom, Cory Wharton, a été critiquée pour avoir raté le premier anniversaire de sa fille MIla en quarantaine avant de filmer la prochaine saison de The Challenge.

La star de télé-réalité partage Mila avec sa petite amie Lauren Selfridge et Ryder, 4 ans, avec l’ex Cheyenne Floyd.

MTV

La star de Teen Mom Cory Wharton a été critiquée pour avoir raté l’anniversaire de sa fille Mila[/caption]

Instagram

Le petit aura un an dans quelques jours[/caption]

MTV

Cependant, la star de télé-réalité sera occupée à mettre en quarantaine pour la prochaine saison de The Challenge[/caption]

Selon un article partagé à l’origine par un compte Instagram MTV Challenge Insider, et repartagé par Thé maman ado, le trentenaire s’apprête à filmer une autre année de la réalité populaire MTV séries.

«Il semble que Cory sera bientôt mis en quarantaine pour sa 9e saison du défi!» le Teen Mom Tea Instagram sous-titré à côté d’une photo du père de deux enfants assis sur un ballon de basket.

cependant, Reddit les fans ont remarqué que cela signifie Cory va manquer l’anniversaire de Mila, alors qu’elle fête ses 1 an le 22 avril.

Les gens n’ont pas tardé à déchirer Cory, comme une personne l’a écrit sarcastiquement: «J’adore qu’il soit mis en quarantaine pour le défi mais pas pour ses enfants immunodéprimés et en bas âge. Aimer. »

Reddit

Certains fans, cependant, n’étaient pas satisfaits de sa décision de rater l’anniversaire de son deuxième enfant.[/caption]

Reddit

« Quel perdant », a réagi durement une personne[/caption]

Reddit

D’autres étaient de son côté, qualifiant d’être sur The Challenge un « travail »[/caption]

Reddit

Une personne a déclaré que le potentiel de gagner un « million de dollars » était suffisant pour justifier sa décision[/caption]

Instagram

Cory partage Mila avec sa petite amie Taylor Selfridge[/caption]

Une autre personne a été plus dure, car ils ont simplement qualifié Cory de «perdant» pour sa décision, tandis qu’un utilisateur a déclaré: «Il s’est envolé et a filmé une émission la semaine après avoir découvert que Ryder était sa fille, donc je ne suis vraiment pas surpris. . »

D’autres étaient plus compréhensifs, comme une personne a répondu: «C’est son travail. Dites ce que nous voulons que la télé-réalité soit un travail, mais ce n’est vraiment pas différent de tout autre parent voyageur. »

Un fan a accepté et a déclaré: «Un million de dollars potentiels et beaucoup d’argent pour simplement se présenter ou pour un anniversaire dont l’enfant ne se souviendra pas. Son travail l’oblige à partir au cinéma quelques mois par an.

Instagram

Cory est aussi le père de sa fille Ryder, âgée de 4 ans[/caption]

Se référer à la légende

La star de MTV partage son premier-né avec l’ex Cheyenne Floyd[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, Cory a retrouvé son premier bébé maman Cheyenne pour célébrer le quatrième anniversaire de leur fille Ryder lors d’une fête épique.

Célébrations animées par la future maman de deux enfants, qui a été très occupée à mettre en place La chambre «grande fille» de Ryder et la crèche de son fils à naître, comprenait également la petite amie de Cory et leur petit.

Le petit ami de Cheyenne, Zach Davis, était également présent.

DIEGO CANSECO

Cory, Taylor, Cheyenne et son petit ami Zach se sont récemment réunis pour fêter l’anniversaire de Ryder[/caption]

DIEGO CANSECO

Cory a pu voir ses deux filles[/caption]





Cheyenne et Zach – qui ont été sortir ensemble depuis le lycée – a annoncé en décembre qu’ils s’apprêtaient à accueillir un bébé avec une douce séance photo de maternité.

Quelques jours plus tard, Cheyenne a révélé qu’elle allait avoir un petit garçon.

Cory semblait abasourdi quand il a appris pour la première fois que la sienne était de nouveau enceinte, alors que les téléspectateurs ont pu le voir répondre de manière choquante: « Cheyenne! » après que Ryder ait décompressé son sweat-shirt pour montrer un t-shirt disant qu’elle allait redevenir une grande soeur.