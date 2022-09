La star de Teddy Thompkins de Coronation Street a déjà joué un rôle sur les pavés – ainsi qu’un feuilleton rival

Les fans de CORONATION Street vont se régaler car le dernier personnage de retour de la série a déjà parcouru les pavés dans des chaussures différentes.

Les fans du feuilleton ITV de longue date se souviendront du père de Leo Thompkins, Teddy Thompkins, de sa brève apparition plus tôt cette année lorsqu’il a retrouvé son ancienne camarade de classe Jenny Connor (Sally Ann Matthews) qui se trouve maintenant être la petite amie de son fils.

Twitter/@BurginGrant

Grant revient en tant que père de Leo, Teddy, mais ce n’est pas son premier passage[/caption]

TVI

Grant a précédemment joué un contremaître de chantier qui a été pris dans un scandale avec Rosie Webster[/caption]

Dans des scènes gênantes, Jenny et Teddy, joués par Grant Burgin, se sont retrouvés dans la salle d’attente de l’hôpital sans savoir qu’ils attendaient tous les deux la même personne.

Maintenant, Teddy est de retour sur les pavés et fait sensation lorsqu’il avertit Leo de rester loin de sa petite amie.

Le père et le fils sont sur le point de s’affronter à propos de l’engagement de Jenny envers Leo après son baiser choc avec l’intrigant Stephen Reid.

Mais les fans de savon aux yeux d’aigle reconnaîtront peut-être Grant pour s’être promené sur les pavés dans le passé.

En savoir plus sur Corrie retour du tueur Les fans de Coronation Street sont convaincus que le tueur en série est revenu d’entre les morts NOUVEAU VENU Sept spoilers de Coronation Street alors que Dee-Dee Bailey fait ses débuts dans les pavés

En 2017, le rôle de Grant en tant que contremaître de chantier l’a vu impliqué dans un scandale de sexisme après avoir appelé la glamour Rosie Webster, interprétée par Helen Flanagan.

En conséquence, la mère de Rosie, Sally, a organisé une manifestation pour riposter au personnage de Grant, qui mettait en vedette Rita Tanner s’enchaînant à des balustrades dans un mouvement de défi.

Alors que le premier passage de Grant à Corrie a été court, les amateurs de télé ont peut-être vu le visage de Grant ailleurs sur la boîte – y compris DEUX feuilletons rivaux.

Grant est apparu dans le hit EastEnders de la BBC en tant que PC Arnold par intermittence entre 2012 et 2015.





En plus de cela, il a fait plusieurs apparitions dans le feuilleton de jour Doctors.

Grant a fait un peu le tour de la boîte, car il est également apparu dans des émissions telles que Silent Witness, The Dumping Ground, Holby City, Gentleman Jack et The Bill.

Il reste à voir quelle influence Teddy aura sur Leo et le persuadera-t-il de partir seul au Canada sans l’accompagnement de sa copine propriétaire glamour.

Twitter/@BurginGrant

Grant a connu une carrière télévisée variée[/caption]

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à 20h sur ITV.