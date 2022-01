La star de « Ted Lasso », Hannah Waddingham, pratique son rire diabolique dans l’aperçu de la publicité du Super Bowl de Rakuten

Tout le monde a un petit supervillain à l’intérieur d’eux, et Hanna Waddingham laisse le sien dans un aperçu de ce que Rakuten a en réserve pour le Super Bowl LVI.

Celle qui dure rit, rit le mieux, n’est-ce pas ? Et qui rit première? Hannah Waddingham le découvre par elle-même dans l’avant-première commerciale du Super Bowl LVI de Rakuten. Dans le teaser de la publicité qui sera diffusée lors de l’extravagance du football du 13 février, le Ted Lasso star est assise devant une coiffeuse en miroir tout en étant vêtue d’une robe noire et de bijoux élégants. À partir de là, elle laisse échapper le rire diabolique le plus effrayant de ce côté de votre méchante belle-mère. Et puis, un autre. Elle essaie d’en faire un troisième mais va trop loin dans le territoire du « caquetage » avant de reculer.

Qu’est-ce que ce rire méchant a à voir avec Rakuten – la principale plate-forme d’achat de remise en argent qui vous permet de «gagner sur tout, des vêtements et de l’électronique aux restaurants et au covoiturage», selon son site Web – les fans devront attendre et voir. Cependant, une chose est claire : Hannah s’est bien amusée avec ce tournage. « Je suis tellement excité de partager que je me suis associé à Rakuten pour leur toute première publicité pour le Super Bowl. À quel point cela est cool?? » dit Hanna dans un communiqué de presse annonçant le spot Big Game. « J’ai hâte que tout le monde rencontre mon patron Leonardo… il est à tomber par terre. Attention à la publicité complète le 13 février !

L’équipe créative interne de Rakuten a développé l’annonce, et Hannah était la star parfaite pour le spot. « Nous recherchions vraiment quelqu’un qui allait être un rôle féminin fort … et qu’elle aurait cet élément intimidant pour elle, ce qu’elle fait », Vicki McRae, vice-président de la marque et de la création pour Rakuten, a déclaré à Adweek. « Elle est sculpturale, elle est forte, elle est une force – nous voulions quelqu’un qui pourrait avoir cela couplé avec des côtelettes comiques vraiment fortes, et c’est elle qui a su saisir l’occasion. »

La publicité a été tournée « dans un endroit très célèbre en dehors de Londres qui a été dans une tonne de films, donc je pense que les gens pourraient le reconnaître. C’est une fête très somptueuse, et elle en est l’hôte », a déclaré McRae. Bien que le vice-président n’ait pas précisé l’intrigue de la publicité, ils ont ajouté qu’il y aurait des camées amusants pour cette publicité Game Day.

Le rôle d’Hannah de Rebecca Welton dans Ted Lasso a gagné un grand amour de la part des critiques et des fans, au point qu’elle est devenue aussi essentielle à la série que Jason Sudekisle personnage titulaire. « L’arc de Rebecca littéralement de l’épisode un est quelque chose qui… c’est un cliché de dire que c’est un don de rôle, mais c’est totalement le cas, surtout en tant que femme », a déclaré Rebecca en discutant du développement de Rebecca dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie. «Je suis heureux d’admettre que dans la quarantaine et six pieds deux en talons hauts, vous n’obtenez pas ces parties où vous jouez une comédie pendant une minute, la minute suivante jouant un chagrin absolu, et j’espère que tout femme ou homme qui la regarde, parce que je sais que j’ai eu le chagrin dans ma vie, j’espère que les gens verront que je l’ai prise très au sérieux même si elle est dans une comédie.

Beaucoup ont pris Rebecca – et Hannah – au sérieux. Elle a remporté le Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique en 2021. Et maintenant, elle pourrait marquer gros le dimanche du Super Bowl avec Rakuten.