La star de « Ted Lasso », Hannah Waddingham, avoue que sa vie amoureuse est « sèche » et ne se souvient plus de son dernier premier rendez-vous

En ce qui concerne sa vie amoureuse, Hannah Waddingham ne se retient pas.

Lors d’une apparition en tant que juge invité sur « The Voice UK » la semaine dernière aux côtés de Sir Tom Jones, le « Ted Lasso » La star de 50 ans a parlé franchement de sa vie amoureuse « sèche » et a révélé qu’elle était « un facteur décisif » lorsqu’il s’agissait de choisir un partenaire.

« Cela fait tellement longtemps que je n’ai pas eu de premier rendez-vous, honnêtement, je ne m’en souviens pas », a déclaré Waddingham, qui a eu pour la dernière fois une relation amoureuse avec son petit ami depuis dix ans, l’homme d’affaires italien Gianluca Cugnetto. Le Soleil. « Je suis tellement occupé et juste un peu pointilleux. »

« Je veux un gars qui me prend dans ses bras et me dit : ‘Je t’ai, je m’en fiche si tu es maquillée ou non, je suis heureux de m’allonger au lit avec toi et d’avoir Marmite’. sur du pain grillé et un verre de lait’. Et soyez simplement une belle âme positive et charismatique.

« J’ai 50 ans et je me dis : ‘Mec, si tu ne veux pas intervenir, descends et pars. Dégage jusqu’à ce que quelqu’un de fabuleux arrive' »

Waddingham, qui partage une fille de 10 ans avec Cugnetto, a admis qu’elle avait en fait un « deal-breaker » lorsqu’il s’agissait de choisir un prétendant.

« Quel est mon problème ? Je vais être très basique : un mauvais baiser », a-t-elle déclaré. « Vous savez que rien d’autre ne fonctionne, rien d’autre ne fonctionnera. »

« Mais le contact visuel est également essentiel », a-t-elle ajouté.

Même si Waddingham n’a jamais été mariée, elle a déclaré que si elle devait le faire, elle le ferait dans un seul sens.

« Si je devais le faire, je serais en bikini sur la plage – un bikini blanc sur la plage. »

Waddingham n’est pas étrangère à l’idée de dire ce qu’elle pense.

Plus tôt cette année, l’actrice britannique a échangé des mots avec un photographe qui, selon elle, lui avait fait un commentaire inapproprié alors qu’il posait pour des photos à Londres.

L’incident s’est produit lors des Olivier Awards, où Waddingham était l’hôte. Une vidéo capturée par un fan et partagée avec Fox News Digital montrait Waddingham posant pour des photos à l’extérieur avant de se laisser distraire par quelque chose hors cadre.

« Oh mon Dieu, tu ne dirais jamais ça à un homme, mon ami », a déclaré Waddingham.

« Ne sois pas un connard. Sinon, je vais m’éloigner. Ne dis pas : ‘Montre-moi les jambes' », a-t-elle dit.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce message.