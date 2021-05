La star de Tarzan, Joe Lara, décède à 58 ans dans un accident d’avion | Nouvelles des gens

Washington: Joe Lara, la star du célèbre film d’aventure ‘Tarzan : The Epic Adventures’ est décédé dans un accident d’avion. L’homme de 58 ans était avec sa femme et quelques autres lorsque le jet privé s’est écrasé dans un lac ce week-end.

TMZ a rapporté que le jet privé, qui serait un Cessna 501 a décollé samedi (heure locale) de l’aéroport de Smyrna, juste à l’extérieur de Nashville, et se serait dirigé vers Palm Beach, mais a plongé d’une manière ou d’une autre dans le lac Percy Priest peu de temps après le décollage. . Après l’accident, des pompiers et d’autres équipes de secours ont été dépêchés sur les lieux mais, après une opération qui a duré toute la nuit, les autorités ont déclaré à TMZ que les passagers avaient été tués dans l’accident.

Leurs familles ont été informées peu de temps après et selon TMZ, une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’accident.

Il y a eu un total de sept personnes qui ont été tuées dans l’accident, a appris TMZ.

Lara était avec son épouse Gwen Lara qui était un gourou chrétien de l’alimentation. D’autres seraient des locaux. Lara est célèbre pour avoir joué le rôle de Tarzan pour un total de 22 épisodes où il a joué le roi de la jungle entre 1996 et 2000.

Il a également joué dans un téléfilm sorti des années auparavant intitulé « Tarzan in Manhattan ». Il avait également joué d’autres rôles d’action-fantasy dans des films tels que « Steel Frontier », « Sunset Heat », « Gunsmoke: The Last Apache », « American Cyborg: Steel Warrior », « The Magnificent Seven », « Baywatch » et » Chaleur tropicale », et plus encore.

Lara et Gwen ont laissé trois enfants, selon TMZ.