Au fil des ans, Tumlin a parfois fait référence à son rôle dans la comédie sur Instagram. En février, par exemple, il a posté une photo d’enfance de lui-même avec Grayson Russell , qui a joué l’autre fils de Ricky Bobby, Texas Ranger Bobby, lors d’un événement sur le tapis rouge et a écrit: « @graysoncrussell, dis-moi un ensemble de ‘frères’ plus beaux. J’attendrai. » Et en 2017, il a partagé une vieille photo de lui-même avec Ferrell et l’a sous-titrée: «Retour à moi et à mon père, Ricky Bobby».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy