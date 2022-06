La star de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Nidhi Bhanushali laisse tomber une photo portant un haut de bikini, les fans disent “badal gayi sonu”

Pour son rôle de Sonu Bhide dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Nidhi Bhanushali est bien connue. Elle a attiré l’attention avec son relooking significatif, et cette fois l’acteur a partagé un instantané dans lequel on peut la voir arborant un bikini au crochet bleu. Elle a également affiché sa peau bronzée, résultat de ses fréquents voyages. Nidhi a complété le look boho avec un tour de cou en argent et une chemise ouverte portée comme un haussement d’épaules.

Les utilisateurs d'Instagram ont beaucoup loué le selfie miroir de Nidhi Bhanushali. Quelques personnes, cependant, se sont inquiétées en voyant son visage car elle leur semblait étrange.









Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma, le programme le plus ancien, a présenté Nidhi Bhanushali pendant un temps considérable. Afin de se concentrer sur ses études et de poursuivre des études supérieures, Nidhi Bhanushali, alias Sonu Bhide, a quitté l’émission.

Pour les non-initiés, l’acteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Neha Mehta alias Anjali Mehta, s’est adressé à un portail d’informations et a déclaré que les créateurs de l’émission n’avaient pas effectué le règlement final et qu’ils lui devaient des cotisations impayées de six mois. Cependant, DNA India a contacté les créateurs et Neela Film Productions a annulé les affirmations de Neha, les qualifiant de “fausses accusations”.

Neha Mehta a fait partie de la sitcom la plus ancienne d’Inde et elle a été associée à la maison de production au cours des 12 dernières années. Récemment, Neha a parlé à ETimes et elle a appelé les créateurs en disant : “L’argent des six derniers mois est en attente. Après avoir quitté la série, je les ai appelés plusieurs fois au sujet de mes cotisations en attente. Je n’aime pas me plaindre… j’espère qu’il y aura bientôt une solution et que je récupérerai mon argent durement gagné.”